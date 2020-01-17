Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Международный казахско-турецкий университет им. Ходжа Ахмета Яссауи наделен особым статусом

    17 Января 2020, 09:25

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Президента Республики Казахстан от 15 января 2020 года Международному казахско-турецкому университету имени Ходжа Ахмета Яссауи присвоен особый статус, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

    Университет создан в 1992 году в древнейшем городе Казахстана - Туркестане по инициативе Елбасы Н. А. Назарбаева и на сегодня является единственным международным университетом в Казахстане. Университет имеет уникальную в своем роде систему международного корпоративного управления - Межправительственный полномочный совет, Сенат и Управляющий совет. Обучение ведется на казахском, турецком, русском и английском языках.

    Сегодня ни один мегаполис мира не может состоятся как экономический центр без наличия научного и образовательного учреждения, наполненного уникальным содержанием и определяющего векторы развития подготовки востребованных профессиональных

    кадров.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделяет большое внимание этому вопросу, в том числе повышению качеству образования, соответствию его международным стандартам, интеграции науки и образования. Особенно это важно для Туркестана, перед которым стоят задачи по его развитию в качестве культурно-духовного центра тюркского мира, образовательно-научного хаба Туркестанской области.

    Присвоение Университету особого статуса наделяет его большей академической и управленческой самостоятельностью, в том числе возможностью присуждения степени доктора философии Ph.D. и доктора по профилю, определения содержания образовательных

    программ и выдачи дипломов собственного образца.

    Повышается также стоимость образовательного гранта по программам Университета, что позволит повысить заработную плату профессорско-преподавательскому составу и обновить материально-техническое обеспечение.

    Все эти меры должны позволить Университету стать полюсом притяжения научных и педагогических кадров, дать импульс развитию всего региона, а также достичь поставленных перед ним целей.

    Фото: bilim-all.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область Образование Вузы
    Новости по теме
    Новости по теме
    229 казахстанских студентов пытались пронести на ЕНТ телефоны и шпаргалки
    Опубликован список поступивших в вузы казахстанцев после прохождения воинской службы
    Гектары земли КазНАИУ незаконно оформлялись на других собственников последние 20 лет - депутат
    Десять грантов на обучение выделит карагандинский университет студентам из области Абай
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    3 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    4 Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
    5 Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике