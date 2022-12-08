Международный инвестиционный саммит стартовал в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане в преддверии заседания Высшего Евразийского экономического совета начал работу Бишкекский инвестиционный саммит, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии принимают участие руководители крупнейших компаний, представители общественных и государственных органов Кыргызстана, а также лидеры международных финансовых институтов и инвестиционных фондов из более чем 20 государств.

На открытии международного форума выступили председатель Кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров, глава Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, председатель Делового совета Евразийского экономического союза Данил Ибраев, а также лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг.

Глава кабмина КР отметил важную роль инвестиций в развитии экономики государства. По мнению А.Жапарова, проходящий саммит является площадкой, где будут заложены новые инициативы для реализации крупных инфраструктурных и иных экономических проектов, продвинется сотрудничество в сфере цифровизации, новых технологий и других сферах при сбалансированном доступе как внешних иностранных инвестиций, так и внутренних.

«На полях Евразийского пространства существует необходимость в создании Фонда прямых инвестиций, как объединяющая система совместных инвестиционных платформ и фондов прямых инвестиций. Кыргызская Республика инициировала создание такого фонда, работа в этом направлении ведется», - отметил председатель кабинета министров Кыргызстана.

Лауреат Нобелевской премии мира, бывший советник генерального секретаря ООН по изменению климата Рае Квон Чунг заявил, что страны Центральной Азии могут стать реальным центром мира, инвестируя в возможности, связанные с изменением климата, а впоследствии экспортируя «зеленую» энергетику в Европу, Южную Корею, Японию и Китай.

«Бишкекский бизнес-форум может стать хорошей возможностью для привлечения инвестиций как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективах. Экологический кризис, проявляющийся в климатических изменениях, и особенно сильно сказывающийся на странах ЦА, открывает огромные возможности для новых инвестиций. Все это может стимулировать экономический рост, создание рабочих мест», - сказал Р.Чунг.

Глава Евразийской экономической комиссии М.Мясникович, подчеркивая значимость проведения инвестиционного саммита в преддверии заседания Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств стран-участниц, отметил, что форум станет отправной точкой для ряда инвестиционных проектов выгодных инвесторам и непосредственно гражданам государств-участников.

«В работе ЕАЭС совместно с деловыми кругами государств-членов Союза важное направление занимает реализация совместных инвестиционных проектов. Представляется, что настоящий саммит будет действительно очень эффективен в своей результативности. Как показывает мировая практика экономический рост обусловлен ростом инвестиций. Инвестиционная деятельность — это и новые технологии, и новые производственные отношения. Новый этап развития ЕАЭС будет связан с усилением инвестиционного и инновационного сотрудничества, и проектной интеграции», - сказал М.Мясникович.

В ходе Саммита планируется проведение панельных дискуссий, конференций, круглых столов, направленных на поиск практических мер и решений проблемных вопросов, а также разработке рекомендаций по повышению уровня конкурентоспособности экономик стран-участниц.



