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    Международный инвестиционный форум ZHEIF–2023 пройдет в Таразе

    20 Апреля 2023, 01:31

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Международный инвестиционный форум «Zhambyl Economic and Investment Forum-2023» пройдет в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы акима Жамбылской области, участниками станут более 700 представителей ведущих международных и отечественных компаний, инвесторы, эксперты и лидеры мнений, а также представители отраслевых министерств, руководители квазигосударственных компаний.

    Целью форума является формирование инвестиционной, деловой креативной среды, дальнейшее налаживание инвестиционных связей, укрепление взаимовыгодного сотрудничества в различных секторах экономики, таких как туризм, промышленность, цифровизация и сельское хозяйство.

    Международный инвестиционный форум в Таразе станет площадкой для установления деловых контактов, изучения потенциальных инвестиционных возможностей с зарубежными и республиканскими предприятиями и организациями.

    Кроме того, форум предоставит участникам возможность послушать выступления лидеров бизнес-сообщества и государственных деятелей, а также принять участие в панельных дискуссиях.

    Организаторы полагают, что проведение международного инвестиционного форума должно способствовать развитию благоприятного инвестиционного климата области.

    «Мы верим, что участие каждого представителя бизнеса в этом мероприятии будет плодотворным и эффективным. Мы с нетерпением ждем вашего участия в Международном инвестиционном форуме и уверены, что это будет очень успешное и запоминающееся мероприятие. На сайте zheif2023.kz вы сможете получить дополнительную информацию о мероприятии и зарегистрироваться в качестве участника», - говорится в сообщении ведомства.

    По данным областного управления экономики и бюджетного планирования, по итогам 2022 года объем инвестиций в основной капитал составил 423,1 млрд тенге. Инвестиции в основной капитал обрабатывающей промышленности за прошедший год составили 122,7 млрд тенге (рост в 1,6 раза). Объем производства продукции легкой промышленности увеличился в 3,3 раза, химической промышленности – на 7,7%. До 2025 года в Жамбылской области планируется реализовать 1154 проекта. Сумма привлеченных в регионе инвестиций за первое полугодие 2023 года составила 155,8 млрд тенге.

    Международный инвестиционный форум «Zhambyl Economic and Investment Forum-2023» состоится 26 - 27 апреля в историко-культурном комплексе «Древний Тараз».

    Автор:

    Галина Скрипник

    Инвестпроекты Жамбылская область Инвестиции
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