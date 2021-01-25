Международный хоккейный турнир пройдет в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице Казахстана пройдет международный турнир «Parimatch 2021 Qazaqstan Hockey Open» с участием сборных Казахстана, России и Беларуси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт хоккейного клуба «Барыс».

С 10 по 13 февраля в Нур-Султане впервые состоится международный хоккейный турнир «PariMatch 2021 Qazaqstan Hockey Open». В первенстве примут участие национальные сборные Казахстана, России и Беларуси. Турнир пройдет в рамках контрольно-матчевых встреч перед Чемпионатом мира по хоккею с шайбой, который состоится в период с 21 мая по 06 июня 2021 года.

Изначально в «PariMatch 2021 Qazaqstan Hockey Open» планировалось участие четырех команд, но поскольку одна из сборных не сможет прибыть в связи с ситуацией в мире, Казахстан представят две команды. Вторая сборная проведет выставочные встречи.

Расписание турнира:

10 февраля, 19:30 - Беларусь – Казахстан

11 февраля, 19:30 - Россия – Беларусь

12 февраля, 15:30 - Казахстан 2 – Беларусь (выставочный матч)

12 февраля, 19:30 - Казахстан – Россия

13 февраля, 17:00 - Россия - Казахстан 2 (выставочный матч)