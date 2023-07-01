Международный форум «Pro Молоко. Тренды‘23» и выставка «QazaqSut» проходят в СКО

ПЕТРОПАЛОВСК. КАЗИНФОРМ - На форум «Pro Молоко. Тренды‘23» и выставку «QazaqSut» зарегистрировано более 600 делегатов из Казахстана и зарубежья. Это абсолютный рекорд для аграрных форумов и конференций в Казахстане. Двухдневная программа форума позволит узнать о молочном животноводстве всё от А до Я. Собравшихся приветствовал аким области Айдарбек Сапаров. Он отметил, что данный форум – отличное подспорье специалистам для обмена опытом и знаниями, передает МИА «Казинформ».

«Агрофорум – важное мероприятие, которое открывает большие возможности ознакомиться с последними достижениями в сфере сельского хозяйства. Стоит отметить, что мы запустили пилотный проект по финансированию инвестпроектов в сфере АПК за счёт СПК «Солтүстік». Запустили 30 современных молочных ферм. Только в этом году по области строим 17 комплексов. У наших аграриев есть опыт в реализации данных проектов. Тем более, сейчас данный проект масштабируется по стране», - сказал аким области Айдарбек Сапаров.

Масштабная встреча, объединившая зарубежных учёных и отечественных животноводов, стала отличной площадкой для плодотворного делового общения и развития взаимовыгодного сотрудничества. И неслучайно местом проведения форума была выбрана СКО, которая является лидером стране по развитию молочного животноводства, отметил вице-министр сельского хозяйства РК Рустем Курманов.

«Я уверен, международный форум даст импульс развитию молочной отрасли в стране. Сегодня на развитие молочного животноводства из республиканского бюджета выделено порядка 100 млрд тенге для 11 регионов страны, чтобы построить современные промышленные молочные комплексы. Для СКО выделено 17 млрд тенге из этих 100 млрд», - сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Рустем Курманов.

На выставке собравшимся продемонстрировали высокопроизводительную современную сельскохозяйственную технику и передовое оборудование. Также можно было ознакомиться с преимуществами и показателями племенных пород скота. В течение 2 дней СКО станет центром передовой информации и знаний от отечественных практиков и ведущих зарубежных экспертов и учёных.

Боб Страттон приехал из США, чтобы обменяться мнениями и знаниями с казахстанскими фермерами. Говорит, его впечатляют темпы развития молочного животноводства Казахстана.

«За последние несколько лет уровень генетики в Казахстане повысился. Мы можем помочь с дальнейшим улучшением. Более того, мы хотим в этом помочь. Сейчас мы ведём переговоры с ведущими хозяйствами страны, чтобы развить там генетический потенциал. Мы видим большую отдачу от местных фермеров. Это приятно впечатляет. Они не просто получают молоко, они думают о будущем поголовья и совершенствуют свою работу», - говорит заместитель вице-президента компании «Genex» из США Боб Страттон.

Участники и гости форума получат экспертные знания на тематических сессиях форума, уникальную возможность тут же посетить выставку молочного животноводства, где свои разработки и технологии представили казахстанские и зарубежные компании. Среди них компания «FullwoodJoz» из Нидерландов.

«Для нашей компании казахстанский рынок является одним из самых интересных, потому что это развивающийся рынок. Мы видим, какие обороты набирает развитие молочная отрасль Казахстана. Мы заинтересованы в сотрудничестве и уверены, что оно будет плодотворным и выгодным для обеих сторон», - поделился мнением директор по продажам в странах СНГ компании «FullwoodJoz» из Нидерландов Дмитрий Гринишин.

Во второй день форума участники получат уникальную возможность на практике закрепить всю полученную информацию в рамках молочного тура. Он пройдёт по действующим МТФ, где заинтересованные потенциальные и действующие фермеры смогут увидеть и узнать все о тонкостях и секретах молочного бизнеса из первых уст.