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    Международный форум «Евразийский диалог о рынке труда» проходит в Кыргызстане

    27 Сентября 2022, 14:25

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Бишкеке в рамках председательства Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе открылся двухдневный международный форум «Евразийский диалог о рынке труда», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В мероприятии принимают участие председатель Кабмина КР Акылбек Жапаров, член коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Бакытжан Сагинтаев, министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Нозим Хусанов, президент федерации мигрантов Российской Федерации Вадим Коженов, представители государственных органов государств-членов ЕАЭС, экспертных кругов, члены диаспор и другие.

    В ходе форума запланировано обсуждение ряда вопросов, касающихся облегчения условий пребывания для трудовых мигрантов стран-участниц, социального обеспечения прав трудящихся государств ЕАЭС и членов их семей, проблем, возникающих у трудящихся и членов их семей в период пребывания в стране трудоустройства, оказания содействия развитию организованных форм трудоустройства в ЕАЭС, дальнейшего развития и совершенствования цифровых сервисов в сфере трудовой миграции, развития сотрудничества в сфере профессионального образования, обеспечения равноценного уровня квалификации трудящихся, прогнозирования потребностей единого рынка труда в требуемых работниках, наднационального регулирования в ЕАЭС возникающих форм дистанционной занятости и другое.

    По завершению мероприятия планируется принять резолюцию, разработанную на основе предложений и инициатив участников международного форума.


    Фото: kabar.kg

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Экономика Кыргызстан ЕАЭС Общество Международная деятельность РК Трудоустройство
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