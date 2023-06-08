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    Международный форум Астана создает возможность для поиска инновационных решений для всех - Антониу Гутерриш

    8 Июня 2023, 12:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цели устойчивого развития стали планом для достижения мира и благополучия на глобальном уровне, но они далеки от реализации. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая перед участниками Международного форума Астана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы живем в тяжелое время, это время конфликтов, растет геополитическое напряжение, продолжается климатический кризис и увеличивается неравенство. Цели устойчивого развития стали планом для достижения мира и благополучия на глобальном уровне, но они далеки от реализации и решать эти проблемы мы можем только путем объединения усилий и совместной работы», - сказал Антониу Гутерриш в ходе видеоконференцсвязи.

    Генсек ООН также добавил, что сегодня глобальные коллективные действия пока не соответствуют темпам или масштабам изменений.

    «Мы в ООН работаем над тем, чтобы объединить страны для преодоления пробелов в глобальном управлении, в поиске решений. Глобальные лидеры должны работать уже сегодня над достижением цели устойчивого развития, реформировать архитектуру и участвовать в важных саммитах. Саммит будущего в следующем году будет также рассматривать возможности реализации предложений в рамках нашей общей повестки. Международный форум Астана также создает новую возможность для обсуждения этих проблем и для поиска устойчивых инновационных решений для всех», - подчеркнул Антониу Гутерриш.

    Автор:

    Серик Сабеков

    ООН Международный форум Астана
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