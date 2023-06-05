Международный форум Астана разработан для решения четырех ключевых глобальных вопросов – МИД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Концепция международного форума Астана разработана для решения четырех ключевых глобальных вопросов. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«8-9 июня в Казахстане пройдет Международный форум Астана, организованный по инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Концепция форума, проходящего под тематикой «Преодоление вызовов через диалог: по пути сотрудничества, развития и прогресса» разработана для решения четырех ключевых глобальных вопросов: внешней политики, безопасности и устойчивости, энергетики и климата, а также экономики и финансов. Программа форума включает основные доклады, панельные сессии, а также дискуссии», - сказал Айбек Смадияров в ходе брифинга в ведомстве.

По словам спикера, форум предоставит площадку делегатам высокого уровня от правительств, международных организаций, бизнеса и академических кругов для диалога и поиска решений актуальных и глобальных проблем в мире.

«Среди высоких гостей форума будут Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль Тани, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле, заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армида Алисджабана, Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие», - добавил Айбек Смадияров.

Ранее сообщалось, что столица Казахстана готовится к проведению Международного форума Астана (8-9 июня), который пройдет с участием Главы государства.