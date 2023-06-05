Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.05 eur/kzt 485.5

    rub/kzt 5.32 cny/kzt 62.28
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Международный форум Астана разработан для решения четырех ключевых глобальных вопросов – МИД

    5 Июня 2023, 18:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Концепция международного форума Астана разработана для решения четырех ключевых глобальных вопросов. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «8-9 июня в Казахстане пройдет Международный форум Астана, организованный по инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Концепция форума, проходящего под тематикой «Преодоление вызовов через диалог: по пути сотрудничества, развития и прогресса» разработана для решения четырех ключевых глобальных вопросов: внешней политики, безопасности и устойчивости, энергетики и климата, а также экономики и финансов. Программа форума включает основные доклады, панельные сессии, а также дискуссии», - сказал Айбек Смадияров в ходе брифинга в ведомстве.

    По словам спикера, форум предоставит площадку делегатам высокого уровня от правительств, международных организаций, бизнеса и академических кругов для диалога и поиска решений актуальных и глобальных проблем в мире.

    «Среди высоких гостей форума будут Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль Тани, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле, заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армида Алисджабана, Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие», - добавил Айбек Смадияров.

    Ранее сообщалось, что столица Казахстана готовится к проведению Международного форума Астана (8-9 июня), который пройдет с участием Главы государства.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Астана Международный форум Астана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент РК контролировал ситуацию в стране в связи с обострением обстановки в России – Руслан Желдибай
    Ольга Перепечина и Альберт Рау получили новую должность
    Казахстан занял 66 место в рейтинге мирового прогресса – Маулен Ашимбаев
    Казахстан и Азербайджан планируют довести объем взаимной торговли до $1 млрд
    Популярное
    1 Пять дворцов школьников начнут строить в Астане осенью
    2 Президент Казахстана провел внеочередное заседание Совета Безопасности
    3 Грозы, дожди, шквал и пожарная опасность ожидаются в 13 регионах Казахстана
    4 Девушка выпала с четвертого этажа в Караганде
    5 Лучших госслужащих наградили в Актюбинской области