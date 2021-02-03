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    Международный фонд тюркской культуры и наследия и посольство Литвы в Азербайджане подписали Меморандум о сотрудничестве

    3 Февраля 2021, 17:24

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - 2 февраля состоялась церемония подписания Меморандума о Сотрудничестве между Международным фондом тюркской культуры и наследия и посольством Литовской Республики в Азербайджане, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Мероприятие направлено на осуществление взаимного культурного обмена, защиту культурного наследия малочисленных народов Литвы тюркского происхождения - татар и караимов, расширение и укрепление сотрудничества.

    «Речь идет о сохранении культурного наследия тюркоязычных народов - караимов и татар, проживающих в Литве, пропаганде их истории и традиций. Я считаю, этот Меморандум важен и для Литвы. Потому что Литва тем самым демонстрирует свое внимательное отношение к проживающим на ее территории народам. Считаю, что нас ждут прекрасные совместные мероприятия и проекты, так как речь идет о великом Тюркском мире, его богатой культуре, древней истории и большой духовности», - отметила президент фонда Гюнай Эфендиева.

    Посол Литовской Республики в Азербайджане Эгидиус Навикас выразил удовлетворение сотрудничеством с фондом. По мнению дипломата с подписанием Меморандума обе стороны делают новый шаг в проведении дальнейших мероприятий, а также в продолжение сотрудничества.

    В мероприятии приняли участие заместитель министра иностранных дел АР Рамиз Гасанов, послы стран-членов и наблюдателей фонда, представители международных организаций и интеллигенции. В рамках мероприятия была организована концертная программа, на которой выступили мугамный ансамбль «Карабах» и другие исполнители.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    СНГ Культура Азербайджан Тюркский мир
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