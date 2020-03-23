Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Международный фонд Шодиева: Информация о выделении $200 млн на меры по противодействию коронавирусу в Узбекистане -фейк

    23 Марта 2020, 18:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗАХСТАН – Международный фонд Шодиева официально заявляет, что озвученные некоторыми пользователями социальных сетей в Казахстане данные о сумме в размере 200 миллионов долларов США, выделенной Патохом Шодиевым в рамках мер по противодействию коронавируса в Узбекистане, недостоверны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

    Международный фонд Шодиева (ICF) – это благотворительная неправительственная организация, основанная в 1996 году Патохом Шодиевым. Фонд занимается благотворительными проектами в странах СНГ, Азии и Европы.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Узбекистан
    Новости по теме
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров