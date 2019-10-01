Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Международный финансовый центр «Астана» получил награду Asiamoney

    1 Октября 2019, 15:40

    СИНГАПУР. КАЗИНФОРМ - По версии авторитетного глобального издания Asiamoney, Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) назван лучшим в 2019 году в номинации «Проект (прогресс) года в рамках инициативы «Пояс и Путь» в регионе Центральная и Восточная Европа и Центральная и Западная Азия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МФЦА.

    Торжественная церемония состоялась в Сингапуре, в ней приняли участие представители более 70 корпораций и финансовых институтов со всей Азии.

    Asiamoney awards насчитывает 5 главных премий и 7 региональных премий в Азии. В этом году организаторы получили более 133 заявок.

    Помимо МФЦА, премии в рамках инициативы «Пояс и Путь» получили Банк Китая в номинации «Лучший китайский банк», лучшим международным банком назван HSBC, лучшим банком по консультированию китайских институтов выбран CitiBest, лучшим исследовательским центром в рамках инициативы «Пояс и Путь» выбрали CICC.

    Asiamoney - специализированное деловое издание, входящее в группу Euromoney - традиционно проводит конкурс среди финансовых институтов Азии. Премия, учрежденная деловым изданием, является одной из наиболее почитаемых наград в данном регионе.

    В журнале Asiamoney публикуются тренды и анализы финансовой индустрии Азии. Публикации Asiamoney широко издаются и привлекают особое внимание инвестиционных кругов и руководителей известных финансовых институтов не только региона, но и всего мира. Редакция журнала базируется в Гонконге.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    МФЦА - фин. центр "Астана"
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент РК принял управляющего Международным финансовым центром «Астана» Рената Бектурова
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски