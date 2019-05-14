Международный фестиваль-выставка ComicCon пройдет в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международный фестиваль-выставка ComicCon пройдет в столице Казахстана с 31 мая по 2 июня. Ожидается, что творческий форум посетят около 70 тыс. гостей, передает официальный сайт акимата Нур-Султана.

Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей, а организатором фестиваля выступает акимат Нур-Султана. Ожидается, что форум посетят около 70 тыс. гостей, включая казахстанцев и гостей из ближнего и дальнего зарубежья.

По данным организаторов, в первом в Казахстане и Центральной Азии ComicCon-фестивале примут участие известные российские кино- и комикс-блогеры Денис Оптимисстер и Вера Кисимяка. Свое участие в фестивале также подтвердили и предоставили организаторам права такие мировые бренды, как Disney, Marvel, Wargaming с игрой WorldofTanks, Turner (CartoonNetwork), НВО (HomeBoxOfficeInt., WarnerBros. Entertainment), Nickelodeon и SonyPicturesEntertainment.

Программа фестиваля будет включать специальные показы, косплеи и официальные презентации новинок и продуктов от международных студий и компаний, а также примерку костюмов супергероев, селфи с любимыми артистами.