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    Международный фестиваль «Наследие Великой степи» пройдёт в Карагандинской области

    6 Июня 2019, 18:30

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области в рамках реализации программных статей Елбасы Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания и Семь граней Великой степи организуют международный музейный фестиваль. Он пройдёт 11-13 июня в Жезказганском регионе, передает корреспондент МИА Казинформ.

    Инициаторы фестиваля - акимат Карагандинской области и управление культуры, архивов и документации Карагандинской области. Его цель - сохранение и популяризация историко-культурного наследия, исследование истории казахского народа, возрождение цивилизации Великой степи.

    В фестивале примут участие представители отечественных и зарубежных музеев и архивов. Ожидаются делегаты из Турции, Египта, Китая, России, Узбекистана и Монголии.

    Открытие Международного фестиваля Наследие Великой степи состоится 11 июня в 10.00 часов на площади Жезказганского историко-археологического музея (ул. Алашахана, 22).

    Программа включает акцию Оставь своё имя в истории, мастер-классы, семинар-тренинг для музейных работников, экскурсии по сакральным местам Улытау. На фестивале будут представлены раритеты, уникальные экспонаты из зарубежных и отечественных музеев.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Культура История Казахстана Рухани жаңғыру Семь граней Великой степи
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