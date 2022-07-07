Международный этнокарнавал стартовал в Кыргызстане

БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - Участники XII Международного этно-карнавала выехали из Бишкека на Иссык-Куль. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

XII Международный этнокарнавал «Иссык-Куль собирает друзей-2022» проводится в рамках реализации указа президента КР «Об объявлении 2022 года Годом защиты горных экосистем и климатической устойчивости», концепции «О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности».

Этнокарнавал соберет более 500 детей из Кыргызстана, Казахстана, России и Узбекистана.

Цель – изучение, возрождение и сохранение этнокультурных особенностей Кыргызстана и стран СНГ, установление дружеских отношений, развитие художественных, музыкальных, вокальных, хореографических умений детей.

Этнокарнавал начался с шествия в Бишкеке и сейчас отправился на Иссык-Куль.

В программе этнокарнавала - музыкальные представления, мастер-классы по хореографии, вокалу, народным инструментам с мастерами из Кыргызстана, Казахстана, России и Узбекистана.

В рамках мероприятия будет проведен VII Международный конкурс детского творчества «Иссык-Куль собирает друзей – 2022».

Музыкальные коллективы будут соревноваться в таких номинациях, как хореография, инструментальные ансамбли, индивидуальное исполнение на национальных инструментах, вокальное пение. В этом году впервые пройдет конкурс в номинации «Театральное искусство». Жюри, в составе которого ведущие специалисты разных стран оценит творчество, трудолюбие, качество исполнения, сценическое мастерство участников конкурса.

Мероприятие 12-й год проводится на берегу озера Иссык-Куль. Международный этнокарнавал – это возможность для проявления творчества, общения и укрепления дружбы детей и подростков от 9 до 17 лет.

Фото: kabar.kg