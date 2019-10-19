Международный этнофестиваль «Ұлы дала елі» в седьмой раз прошел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялся международный этнофестиваль «Ұлы дала елі», передаёт корреспондент МИА Казинформ.

Более 20 исполнителей традиционной музыки из тюркоязычных стран - Казахстана, Ирана, Туркменистана, Башкортостана, Каракалпакстана, Кыргызстана и Узбекистана представили свой репертуар. Они исполняли отрывки из эпосов «Урал Батыр», «Кероглы», «Манас» и другие.

«Этот фестиваль способствует сохранению и развитию традиционного искусства, сближает творческих людей и популяризирует древнее искусство жыршы и термешы. Это направление в нашей стране пользуется большим спросом, особенно в западных регионах нашей страны. Там люди приучают детей к этому искусству с раннего возраста - 3 лет», - сказала исполнительница из Казахстана Улжан Байбосынова.

Фестиваль в этом году проводился в седьмой раз под названием «Аманат» в театре традиционного искусства «Алатау». Здесь собралось большое количество гостей, которые придавали празднику особую атмосферу своими аплодисментами.

«Тематику мы выбрали неслучайно. Ведь испокон веков наши предки дорожили этим искусством и особое внимание уделяли своим ученикам. Соблюдая эти традиции, мы в этот раз решили на сцену выпустить учеников вместе со своими учителями. Это очень увлекательно», - добавила Улжан.

Зрители наслаждались выступлениями не только опытных сказителей, но и детей. Их выход на сцену в завершение мероприятия был изюминкой этого творческого вечера. Трое юных представителей разных регионов нашей страны посвятили гостям репертуар «Аманат».

Основной целью фестиваля была продвижение национальных и духовно-нравственных ценностей, возрождение интереса и уважения к традициям, истории и культуре своей страны. Сохранение и развитие традиционного искусства.

Мероприятие было организовано управлением культуры города Алматы, продюсерской компанией «Ел» в рамках программы «Рухани жангыру».