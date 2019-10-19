Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Международный этнофестиваль «Ұлы дала елі» в седьмой раз прошел в Алматы

    19 Октября 2019, 01:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялся международный этнофестиваль «Ұлы дала елі», передаёт корреспондент МИА Казинформ.

    Более 20 исполнителей традиционной музыки из тюркоязычных стран - Казахстана, Ирана, Туркменистана, Башкортостана, Каракалпакстана, Кыргызстана и Узбекистана представили свой репертуар. Они исполняли отрывки из эпосов «Урал Батыр», «Кероглы», «Манас» и другие.

    «Этот фестиваль способствует сохранению и развитию традиционного искусства, сближает творческих людей и популяризирует древнее искусство жыршы и термешы. Это направление в нашей стране пользуется большим спросом, особенно в западных регионах нашей страны. Там люди приучают детей к этому искусству с раннего возраста - 3 лет», - сказала исполнительница из Казахстана Улжан Байбосынова.

    Фестиваль в этом году проводился в седьмой раз под названием «Аманат» в театре традиционного искусства «Алатау». Здесь собралось большое количество гостей, которые придавали празднику особую атмосферу своими аплодисментами.

    «Тематику мы выбрали неслучайно. Ведь испокон веков наши предки дорожили этим искусством и особое внимание уделяли своим ученикам. Соблюдая эти традиции, мы в этот раз решили на сцену выпустить учеников вместе со своими учителями. Это очень увлекательно», - добавила Улжан.

    Зрители наслаждались выступлениями не только опытных сказителей, но и детей. Их выход на сцену в завершение мероприятия был изюминкой этого творческого вечера. Трое юных представителей разных регионов нашей страны посвятили гостям репертуар «Аманат».

    Основной целью фестиваля была продвижение национальных и духовно-нравственных ценностей, возрождение интереса и уважения к традициям, истории и культуре своей страны. Сохранение и развитие традиционного искусства.

    Мероприятие было организовано управлением культуры города Алматы, продюсерской компанией «Ел» в рамках программы «Рухани жангыру».

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Рухани жаңғыру Общество
    Новости по теме
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    3 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане