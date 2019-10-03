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    Международный экипаж с первым космонавтом ОАЭ благополучно вернулся  на Землю

    3 Октября 2019, 20:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-12» с российским космонавтом Алексеем Овчининым, американским астронавтом Ником Хейгом и первым космонавтом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Хаззаа Аль Мансури совершил посадку точно по графику, в 17:00 по времени Нур-Султана, в заданном районе близ города Жезказгана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Погода в казахстанской степи была отличная – солнечная и достаточно теплая. Прямую трансляцию спуска с орбиты и приземления капсулы с космонавтами вели телестудия Роскосмоса и Центр управления полетами.

    Посадку космонавтов успешно обеспечили воздушный и наземный эшелоны в составе восьми вертолетов, трех самолетов, нескольких десятков специалистов.

    Самочувствие вернувшихся на Землю членов экипажа хорошее. Это было видно на кадрах с места посадки, где показали всех трех членов экипажа, которым сразу вручили ароматный земной подарок - персики.

    Все операции по возвращению экипажа корабля «Союз МС-12» под контролем специалистов Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС в Центре управления полётами прошли штатно, отмечает пресс-служба Роскосмоса.

    Космическая экспедиция Алексея Овчинина и Ника Хейга продлилась 203 дня и завершилась успешно. А для Хаззаа аль Мансури, который работал на орбите 8 суток, это был триумф первого космонавта своей страны – ОАЭ.

    Наследный принц столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби Мухаммед бен Зейид поздравил первого космонавта ОАЭ Хазза аль-Мансури с благополучным возвращением на Землю после недельного пребывания на МКС и назвал полет на Марс следующей целью эмиратских космонавтов.

    «Спасибо Аллаху за благополучное возвращение Хазза аль-Мансури невредимым на Землю после успешного полета на МКС. Поздравляю эмиратцев с историческим достижением. Сыновья Зейида полны решимости воплотить в жизнь наше стремление достичь Марса», – написал один из правителей ОАЭ в социальной сети Twitter.

    На МКС космическую вахту продолжает нести экипаж шестьдесят первой экспедиции во главе с командиром Лукой Пармитано и бортинжерами Александром Скворцовым, Олегом Скрипочкой, Кристиной Кук, Эндрю Морганом и Джессикой Меир.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса
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