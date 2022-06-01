1 Июня 2022 09:30

Международный день защиты детей отмечают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 1 июня, отмечается Международный день защиты детей. Этот праздник призван привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются дети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Примечательно, что этот год в Казахстане объявлен Годом детей. В своем новогоднем обращении к казахстанцам Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что благополучие детей - надежная гарантия успешного будущего государства.

«Речь идет не о лозунгах и праздничных мероприятиях, но прежде всего, о конкретных мерах со стороны органов власти в области здравоохранения, образования, социального обеспечения с целью защиты детства. Гармоничное развитие и счастливое детство подрастающего поколения – это наша общенациональная задача», - сказал тогда Глава государства.

В связи с этим, Правительством был утвержден план мероприятий по проведению Года детей. В него включены разъяснение государственной политики, увеличение творческих, спортивных и образовательных секций и кружков, предоставление школьникам абонементов в музеи и театры, организация различных школ, слетов, конкурсов, сборов, фестивалей, летних лагерей, вебинаров для родителей. Также к осени планируется введение должности регионального уполномоченного по правам ребенка на общественных началах и разработка предложений по трансформации действующей системы оказания материальной помощи обучающимся отдельных категорий. Вместе с тем, в этом году будут проводить скрининги и медосмотры, внедрять в организациях образования службы примирения.

В свою очередь детский омбудсмен Аружан Саин предлагает ввести бесплатное школьное питание и льготную школьную форму. Она считает, что реформа обеспечит всех школьников вне зависимости от доходов родителей качественной едой и положительно повлияет на развитие отрасли сельского хозяйства. Льготная школьная форма позволит обеспечить детей удобной и качественной одеждой и развить отрасль легкой промышленности.

По данным Бюро национальной статистики РК, в Казахстане проживает около 6,5 млн детей в возрасте от 0 до 18 лет. Это почти 33% общей численности населения, что составляет 19 млн 122 тыс. человек.

Ежегодно в честь праздника по всему Казахстану проводятся различные мероприятия. К примеру, в Нур-Султане пройдут свыше 60 мероприятий.

Утром во всех акушерских блоках больниц города будут чествовать новорожденных. В парке «Жетісу» состоится фестиваль детского творчества и спорта «Мен бақытты баламын». В программе – спортивные игры, квесты и флешмобы с аниматорами, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и рисованию, концертная программа и бесплатная раздача мороженого.

В столичном парке будут организованы городской конкурс творческих открытий среди детей и юношества, «парк ремесел» кондитерского мастерства, лоскутное шитье и тамбурная вышивка, фотозона, состязания по национальным видам спорта.

В парке «Жерұйық» с 10:00 до 14:00 состоится праздничный концерт «Здравствуй, лето!». В Триатлон парке с 10:00 до 11:00 будут запускать воздушных змеев, в 18:00 до 19:00 пройдет шоу-программа с аниматорами.

В Президентском парке с 10:00 до 12:00 также можно будет присоединиться к развлекательной программе с конкурсами.

Парк «Жастар» приглашает с утра гостей на праздник веселья «Алақай, балақай!». Здесь проведут интерактивы для малышей и детей постарше: конкурсы колясок, велосипедистов, ползунков. День открытых дверей, концертная программа, аниматоры и развлекательные игры будут ждать гостей в парке «Коктал». На аллее DEMALYS PROMENADE в течение всего дня будут проходить концерты, выставка, спортивный фестиваль.

С 1 по 3 июня в 18:00 в Амфитеатре на набережной реки Есиль можно будет посетить праздничные концерты, подготовленные к Международному дню защиты детей.

В честь праздничной даты в районе Алматы состоится торжественное открытие около десяти новых дворовых площадок.

В жилом массиве «Уркер» для жителей организуют концерт с выставкой детского творчества, спортивными играми, ростовыми куклами и аниматорами. Аналогичные мероприятия готовятся и в жилых массивах Железнодорожный, Промышленный, Интернациональный, Куйгенжар, Мичурино.