Международный день театра отметили в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылский областной русский драматический театр организовал торжественное мероприятие - День открытых дверей, посвящённый Всемирному дню театра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«27 марта работники театров всего мира отмечают свой профессиональный праздник – Международный день театра, который был установлен в 1961 году, - рассказала заместитель директора Жамбылского областного русского драматического театра Валерия Сон. – Он проходит под девизом «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами». Этот день является особенным не только непосредственно для актеров и режиссеров, но и для работников всех цехов: художественного, пошивочного, гримерного, реквизиторского. Это праздник работников сцены, светотехников, звукоинженеров, гардеробщиков и билетёров, и, конечно же, зрителей, и всех неравнодушных к театру людей».

Жамбылский русский театр отмечает этот день в формате Дня открытых дверей, встречается со зрителями, принимает поздравления от художественных коллективов области, награждает сотрудников театра.





Во время торжественной церемонии директор театра Акылдос Тажиев вручил отличившимся сотрудникам театра денежные премии и дипломы в различных номинациях.

В номинации «За стремительный профессиональный рост» отмечена актриса Аяжан Несипбаева. За многолетний добросовестный труд наградили машиниста сцены Дархана Сыздыкова, за исполнительность и профессионализм - швею Гульнур Серкебаеву, за новизну идей и свежий творческий взгляд - художника-бутафора Галымжана Танкарова.

За многолетний и добросовестный труд благодарственные письма от имени председателя областного профсоюза работников культуры Дуйсенали Быкыбаева получили артист театра Тимур Романюк и заведующая цехом Альбина Сейдалиева.





«Наш театральный коллектив пришли поздравить с праздником детский ансамбль ложкарей «Веснушки» из СШ №13, руководит которым Оксана Дьяченко, Русская община «Радонеж» и студенты колледжа модельного бизнеса «Аспара», которые продемонстрировали искусство фейс-арта. Жамбылский областной русский драматический театр непрестанно ведет работу по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, являясь своеобразным рупором и донося государственные идеи в доступной и близкой зрителю форме. Через сценическое искусство мы имеем возможность влиять на сознание людей, формируя правильную идеологическую направленность и культурные ценности», - отметила Валерия Сон.





В этот день для юных зрителей была показана сказка «Спящая Красавица». Для взрослых зрителей приготовили спектакль по пьесе Александра Островского «Шутники» - цирк, стендап и скоморошьи слёзы в постановке режиссера Петра Норца.

«Премьера спектакля «Шутники» в постановке Петра Норца состоялась в нашем театре два года назад в рамках проекта «Постановки студентов ГИТИСа в русских театрах за рубежом» при участии фонда поддержки и развития театрального образования ГИТИС, Министерства культуры РФ и Росконцерта. Вместе с Петром Норецом, выпускником режиссёрского факультета ГИТИСа, над «Шутниками» работали студентка балетмейстерского факультета этого же вуза Настасья Воронцова и выпускница факультета сценографии Карина Автандилова. Команда представила яркую инсценировку в жанре «цирка-стенд ап». Премьера прошла с успехом, и спектакль вошёл в постоянный репертуар нашего театра», - пояснила Валерия Сон.





Образованный в 1967 году в городе Джамбуле (ныне Тараз) театр более полувека радует своим творчеством зрителей и гостей города. В его репертуаре порядка сорока спектаклей по пьесам русских, зарубежных и казахских классиков, а также местных драматургов.



