Международный день студентов отмечается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 17 ноября, отмечается Международный день студентов. Эта дата была установлена в 1946 году на Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге, в память о чешских студентах-патриотах, расстрелянных немецко-фашистскими оккупантами 17 ноября 1939 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Что касается предыстории праздника, 16 ноября 1939 года в оккупированной нацистами Чехии пражские студенты и их преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования Чехословацкого государства. Войска оккупантов разогнали демонстрацию, при этом был застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал, похороны которого переросли в акцию протеста. Десятки демонстрантов были арестованы. 17 ноября рано утром немцы окружили студенческие общежития. Более 1200 студентов были арестованы и отправлены в концлагерь. Девятерых студентов и активистов студенческого движения казнили в тюрьме. Спустя два года, в 1941 году, в Лондоне прошла Международная встреча студентов, боровшихся против нацизма. По предложению чехословацкого коммуниста Отто Шлинга было решено в честь погибших ежегодно отмечать эту дату как День студента.

С тех пор Международный день студентов празднуется во многих странах мира.

В обществе студенты занимают особое положение. Их значимость в укреплении и развитии страны неоднократно отмечали Елбасы Нурсултан Назарбав, Глава государства Касым-Жомарт Токаев. В своем нынешнем Послании народу Казахстана Президент страны сказал, что необходимо приучать молодежь к неустанному труду. Поколение двадцать первого века должно быть глубоко образованным.

В этой связи уполномоченными органами принимаются меры для поддержки студентов: выделяются гранты на обучение в казахстанских и зарубежных вузах, выплачиваются стипендии, предоставляется возможность отточить навыки в зарубежных странах, проходить стажировку на производстве, открыть свои стартап-проекты и начать свое дело.

Согласно информации , опубликованной Министерством образования и науки РК, 605 798 человек числятся студентами. Всего 129 учебных заведений обучают студентов, дают профессиональное образование. Объем госзаказа на 2020-2021 учебный год на бакалавриат составляет - 53 864, на магистратуру – 13 300, докторантуру – 1 815.

Отрадно, что казахстанские высшие учебные заведения активно участвуют в глобальных рейтингах, наиболее успешные результаты они показали в рейтинге QS. Согласно данным Независимого агентства по обеспечению качества в образовании был составлен Национальный рейтинг лучших вузов Казахстана – 2020 , сформированный на основе анализа академических статистических показателей, оценки экспертов и опроса работодателей, и в этом году учитывались ещё и мнения студентов и выпускников вузов. Такие рейтинги позволяют определить уровень и качество образования в вузах, компетентность студентов и преподавателей.

Таким образом, в тройку лидеров Национального рейтинга лучших многопрофильных вузов Казахстана вошли Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева и Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова.

Среди технических вузов лучшими признаны Satbayev University (Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева), Карагандинский государственный технический университет, Казахский национальный аграрный университет. В гуманитарно-экономическом направлении лидирующие позиции занимают Университет КИМЭП, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза и Алматы Менеджмент Университет.

А Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Казахский национальный женский педагогический университет и Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова признаны лучшими педагогическими вузами Казахстана. В рейтинге лучших медицинских вузов страны отличились Медицинский университет Семей, Казахстанско-Российский медицинский университет. А Казахский национальный университет искусств признан лучшим в рейтинге вузов Казахстана по направлению искусства.

Неимоверную поддержку студентам и студенческим организациям оказывает Альянс студентов Казахстана, который сплотил множество студентов по всей стране с целью повышения качества образования, защиты прав студентов, их вовлечения в активную студенческую жизнь, воспитание положительных качеств у молодежи. На постоянной основе в нашей стране проводятся различные мероприятия, реализуются интересные проекты для поддержки студентов, повышения статуса молодежи в обществе.

2019 год в целях комплексной поддержки молодого поколения был объявлен Годом молодежи, что еще раз укрепило статус молодых в обществе. В Год молодежи Министерство образования и науки РК выделило 53 785 грантов, позволивших поступить в вузы каждому второму абитуриенту, подавшему заявление на сдачу ЕНТ. Наряду с этим, на сегодня Министерством разрабатывается «Атлас новых профессий и компетенций, востребованных на рынке труда», также проводится работа по разработке профессиональных стандартов.

Программа «Болашак», принятая по предложению Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева, стала прорывным проектом в сфере развития человеческого капитала страны. Молодежь Казахстана получила возможность обучаться в высших учебных заведениях за рубежом и повысить свою профессиональную компетентность и квалификацию. По итогам заседания Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, прошедшего под председательством Государственного секретаря РК Крымбека Кушербаева, было принято решение о присуждении международной стипендии «Болашақ» 57 претендентам. Большинство претендентов подали документы на обучение в Великобританию, США, Австралию, наименьшее количество - в такие страны как Швейцария, Дания, Новая Зеландия, Израиль, Россия.

«Будущее в руках молодежи». Эта фраза остается актуальной и в наши дни, когда время само диктует новые условия и правила, под которые нужно подстраиваться каждому, кто мечтает оставить неизгладимый след после себя. Как отметил Глава государства Касым-Жомар Токаев, именно молодые казахстанцы должны идти в авангарде патриотизма. А формула патриотизма четкая и ясная: знание истории народа, уважение к государству, постоянное саморазвитие, честность и работоспособность.