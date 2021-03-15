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    Международный центр развития нефтегазового машиностроения планируют построить в Казахстане

    15 Марта 2021, 19:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют строительство Международного центра развития нефтегазового машиностроения. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках проводимой работы по импортозамещению за 2020 год было введено 23 проекта на сумму 210,8 млрд тенге. Вместе с тем, в целях развития нефтегазового машиностроения между министерствами индустрии и инфраструктурного развития, энергетики и крупными нефтегазовыми операторами (Tengizchavroil, Karachaganak Petroleum Operating B.V и North Caspian Operating Company) подписано Соглашение о намерении в отношении создания Международного центра развития нефтегазового машиностроения (далее – Центр)», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

    Целью данного Центра является создание 5-10 уникальных проектов по производству нефтегазового оборудования или их компонентов в Республике Казахстан.

    «Функции Центра будут включать работы по привлечению новых OEM-производителей (компания, которая производит детали и оборудование, которые могут быть проданы другим производителям под другой торговой маркой, - прим. ред.) для локализации на территории РК, по привлечению первоклассных мировых специалистов, оценке технических, технологических и квалификационных возможностей предприятий и сертификации производимой продукции нефтегазового машиностроения», - заключил А. Мамин.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Промышленность Строительство Нефть
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