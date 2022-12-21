Международный центр промышленной кооперации создадут Казахстан и Узбекистан

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Международный центр промышленной кооперации «Центральная Азия» создадут на границе Казахстана и Узбекистана. Об этом сегодня на полях Узбекско-Казахстанского межрегионального бизнес-форума заявил заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Важным шагом на пути промышленной кооперации и создания совместного продукта для экспорта на рынки третьих стран является ускоренная реализация проекта Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия» на границе Казахстана и Узбекистана. Центр станет не только примером эффективного промышленного взаимодействия, но и ключевой площадкой активно развивающегося центрально-азиатского экономического коридора «Север – Юг»», - сказал Серик Жумангарин.

Спикер отметил особую роль привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику наших стран. С его слов, с 2005 года по второй квартал 2022 года валовой приток прямых иностранных инвестиций из Узбекистана в Казахстан составил 23 млн долларов, при этом вложения казахстанских инвестиций в экономику Узбекистана за этот же период составили 560 млн долларов США.

«Регион Центральной Азии должен выступить единым фронтом в вопросах привлечения международного капитала. Казахстаном уже создана вся необходимая инфраструктура, которая включает в себя площадку Международного финансового центра «Астана», инвестиционные преференции. Мы готовы выступить вратами для инвесторов в наш регион», - подчеркнул Серик Жумангарин.



