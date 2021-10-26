Международный аэропорт Физули открыли президенты Азербайджана и Турции

ФИЗУЛИ. КАЗИНФОРМ - В церемонии открытия Физулинского международного аэропорта приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на азербайджанское информационное агентство АЗЕРТАДЖ.

Президенты Азербайджана и Турции разрезали ленту в знак открытия аэропорта.

Президентам были вручены символические ключи от Физулинского международного аэропорта.

Главы государств ознакомились с условиями, созданными в аэропорту.







