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    Международный аэропорт Физули открыли президенты Азербайджана и Турции

    26 Октября 2021, 18:00

    ФИЗУЛИ. КАЗИНФОРМ - В церемонии открытия Физулинского международного аэропорта приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на азербайджанское информационное агентство АЗЕРТАДЖ.

    Президенты Азербайджана и Турции разрезали ленту в знак открытия аэропорта.

    Президентам были вручены символические ключи от Физулинского международного аэропорта.

    Главы государств ознакомились с условиями, созданными в аэропорту.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Транспорт Азербайджан Турция
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