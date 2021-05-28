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    Международный аэропорт Актау присоединится к проекту Ashyq

    28 Мая 2021, 21:11

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - C 7 июня Международный аэропорт Актау официально присоединится к проекту Ashyq. В Мангистауской области по нему работают 286 предприятий. Из них 258 объектов официально вошли в проект, 28 объектов работают в тестовом режиме. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщила руководитель управления предпринимательства и торговли Мангыстауской области Жанна Токбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ЦОК региона.

    По ее словам, 28 мая к проекту подключат еще 10 объектов предпринимательства.

    В пресс-конференции также приняла участие заместитель директора Палаты предпринимателей Мангыстауской области Акку Айтжан. По ее данным, в области на проект Ashyq были зарегистрированы воинские части 5548, 3502 и 6656 Национальной гвардии Республики Казахстан.

    «Кроме того, по проекту Ashyq работают следующие учреждения: АО «Каскор-Машзавод», культурно-досуговый комплекс имени Абая, Мангыстауский индустриальный парк, Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова, ГККП «Отпан», Мангыстауский областной театр кукол, Научно-методический и культурно-досуговый центр, профессиональный футбольный клуб «Каспий», Мангистауский колледж искусств и Мангыстауский колледж туризма. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача области №22 от 22 мая к Ashyq также подключат лото-клубы», - сказала Акку Айтжан.

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