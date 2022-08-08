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    • Международные соревнования по триатлону пройдут в Нур-Султане

    8 Августа 2022 22:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 14 августа в Нур-Султане пройдут международные соревнования по триатлону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Соревнования состоят из трех этапов: заплыва на 3,86 км, заезда на велосипеде на 180,25 км и марафонского забега на 42,195 км. На прохождение данной дистанции участникам будет дано 16,5 часов.

    В столицу из 75 стран мира уже съезжаются 2 тыс. 200 участников. Среди участников: олимпийский чемпион Серик Сапиев, участница Олимпийских игр триатлонистка Екатерина Шатная, исполнительный директор «Алматы Марафон» Салтанат Казыбаева.

    «В этом году мы встречаем большое количество триатлетов, а именно: 500 атлетов из России, 200 из Индии, 60 из Узбекистана, по 30 человек из Германии и Великобритании, практически такие же группы из Китая, США, Франции и Италии. Это прямой показатель повышенного интереса к нашему старту, региону и в целом к стране» - говорит директор гонки Алексей Сидоренко.

    Для эффективной организации мероприятия будут привлечены 1 тыс. 200 волонтеров, которые помогут гостям города и спортсменам.

    В рамках международного соревнования по триатлону с 12 по 14 августа будет функционировать EXPO-ярмарка, на которой можно будет приобрести спортивные товары, питание, официальную сувенирную продукцию гонки.

    Фото: Акимат города Нур-Султан

    #Нур-Султан #Спорт
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