Международные представители по правам человека встретились с Ерланом Тургумбаевым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев встретился со специальными представителями ЕС по правам человека. Об этом сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Встреча состоялась в рамках визита специального представителя Евросоюза по Центральной Азии Тери Хакала и специального представителя ЕС по правам человека Имона Гилмора в г. Нур-Султан. Стороны обсудили вопросы уголовного преследования и защиты прав человека, продвижения законности и правосудия», - сказал Нурдильда Ораз на брифинге в МВД.

По его словам, министр рассказал о масштабном реформировании казахстанской полиции и реализации Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел. В частности, о переходе на сервисную модель работы полиции с установлением обратной связи с населением, обеспечения принципа «полиция шаговой доступности», внедрении современных систем безопасности, новой системы оценки деятельности полиции с основным критерием доступности и повышения доверия граждан.

«В ходе встречи стороны отметили, что в сферах обеспечения правопорядка, борьбы с преступностью и соблюдения прав человека министерством при содействии международных экспертов проделана определенная работа, которая будет продолжена», - заключил Н. Ораз.



