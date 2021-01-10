Международные наблюдатели высоко оценили процесс выборов на избирательных участках Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Международные наблюдатели отметили высокую организацию работы избирательных участков Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С начала голосования международные наблюдатели посетили несколько избирательных участков в Алматы и оценили ход работы выборов.

По мнению депутата государственного собрания (Парламент), члена Группы дружбы «Казахстан – Венгрия», президента Союза кипчаков Шандора Ковача, сегодняшние выборы проходят на высоком уровне.

«Я пять раз участвовал в качестве наблюдателя на выборах в Республике Казахстан. Выборы в этой стране всегда проходят на высшем уровне. И на этот раз я наблюдаю такое. Надо отметить, что нынешние выборы особенные. Они организованы в период пандемии. Мы заметили, что все продумано. Вход и отдельный выход из избирательных участков. Также предусмотрены все санитарные требования. Я верю, что, несмотря на пандемию, число избирателей будет больше»,- сказал он.

Кроме того, международный наблюдатель оценил работу казахстанских наблюдателей.

«Мы убедились в том, что вся работа налажена. Не выявлено никаких замечаний. Нами нарушений не было обнаружено. Избирательные участки к организации подошли в соответствии со всеми требованиями. В глобальном мире часто наблюдается тенденция по ущемлению прав человека. Но в Казахстане такого я не замечал и не наблюдал»,- отметил спикер.

Между тем, для улучшения процесса голосования эксперт порекомендовал не останавливаться на достигнутом, а идти вперед.

«Если на сегодняшних выборах примут участие больше людей, это положительно отразиться и на результатах голосования. Нельзя останавливаться, надо учитывать все новшества, которые мы имеем на сегодня»,- заключил Шандор Ковач.

Также член наблюдатель из Норвегии Мортен Мидтског отметил, что все на избирательных участках хорошо соблюдены меры санитарной безопасности.

«Я сегодня посетил около пяти избирательных участков. Везде одинаковый режим. Везде тепловизоры, при входе у каждого строго измеряется температура. Мне было приятно то, что я наблюдал. Кругом соблюдается дистанция - это именно то, что меня приятно удивило. Думаю, что вопросы касательно соблюдения всех карантинных мер хорошо отработаны в Казахстане», - добавил он.