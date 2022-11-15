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    Международные наблюдатели присутствовали на встрече Каракат Абден с избирателями

    15 Ноября 2022, 14:47

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В рамках предвыборной поездки в Шымкент кандидат в Президенты РК Каракат Абден посетила специализированную швейную фабрику «ПК «АГФ Групп», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на штаб кандидата.

    Каракат Абден провела встречу с коллективом фабрики, где представила основные направления своей предвыборной программы. Кроме того, в ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы социальной сферы.

    На встрече также присутствовали представители Миссии наблюдателей ОБСЕ Кристофер Маккалоу и Кристина Богданова. Они ознакомились с основными этапами избирательной кампании и работой предвыборных штабов в поддержку Каракат Абден.

    Президентские выборы состоятся 20 ноября 2022 года. К.Абден уже провела свыше 30 предвыборных встреч с населением в 8 областях страны. В ближайшее время кандидат в Президенты планирует посетить Туркестанскую и Жамбылскую области.
    Выборы Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Каракат Абден
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