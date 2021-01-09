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    Международные наблюдатели ознакомились с работой Центра непартийного наблюдения за выборами

    9 Января 2021, 16:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 9 января 2021 года Центр непартийного наблюдения за выборами посетили международные наблюдатели от Миссии СНГ, представители Общественной палаты РФ: Григорьев Максим Сергеевич, Директор Фонда исследования проблем демократии и Кирьянов Артём Юрьевич, первый заместитель председателя Комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов, передает МИА «Казинформ».

    Руководитель Центра Бану Нургазиева рассказала об идее создания Центра непартийного наблюдения за выборами, процессе формирования и обучения региональной сети наблюдателей, проведенных встречах со всеми участниками избирательного процесса, представителями политических партий, международными наблюдателями.

    Представители Общественной палаты РФ, в свою очередь, поделились своим опытом изучения особенностей функционирования различных моделей демократии в современном мире, разработки и адаптации моделей модернизации России, исследования в области эффективности, устойчивости и легитимности политических институтов в России.

    Автор:

    Астана Мажилис Выборы-2021
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