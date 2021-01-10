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    Международные наблюдатели не имеют замечаний к работе избиркома в Москве

    10 Января 2021, 17:51

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Соблюдаются все нормы национального и международного законодательства в области голосования. Об этом заявил представитель миссии наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ Андрей Брыксенков в ходе наблюдения на избирательном участке в Москве, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Международный наблюдатель обратил внимание на высокий уровень организации голосования на избирательном участке №265 при Посольстве Казахстана в России.

    «С точки зрения наблюдателя хочу отметить очень хорошую обстановку и спокойные условия проведения выборов. Это очень важно для того, чтобы избиратели принимали решение не рефлекторно, на своих эмоциях, а взвешенно, понимая, что от их голоса будет зависеть будущее страны в целом», - сказал А. Брыксенков.

    По его словам, уровень проведения данных выборов особо подчеркивается профессионализмом членов избирательной комиссии и подобранными оптимальными решениями в условиях необходимости соблюдения санитарных требований.

    «Приняты все возможные меры для соблюдения санитарных норм, защиты избирателей и членов избирательной комиссии от последствий пандемии, - отметил международный наблюдатель. - Хотел отметить очень профессиональный подход избирательной комиссии. Соблюдены все нормы национального законодательства и международные требования. Уверен, что выборы будут легитимные, открытые и демократичные».

    Он также добавил, что организаторами был обеспечен полный доступ для наблюдателей. Предоставляется вся необходимая информация.

    «Каких-либо замечаний к работе комиссии с нашей стороны нет. Только приветствуется проведение таких выборов, какие мы видим в Посольстве Казахстана», - заключил А. Брыксенков.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

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