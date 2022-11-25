Международные инспекторы не выявили незаявленного вооружения в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Международные инспекторы совершили облет Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Многонациональная группа Греческого центра по контролю над вооружениями с участием представителей Дании и ФРГ в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе провела инспекцию в западном регионе.

Международный документ ограничивает пять основных категорий вооружений и военной техники. Это боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерия, ударные вертолеты и боевые самолеты.

Проведение воздушной инспекции путем облета территории «указанного района» в течение двух суток обеспечивали представители Вооруженных сил РК.

В итоге было отмечено: Казахстан соблюдает международные обязательства в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе. В инспектируемом районе незаявленные вооружение и военная техника отсутствуют.

Инспекторы Греции, Дании и ФРГ выразили свою признательность Министерству обороны за оказанное содействие в проведении инспекционных мероприятий, отметили высокий уровень их организации.

Фото: gov.kz



