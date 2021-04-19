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    Международные инициативы и политические реформы руководства Казахстана находят поддержку в ЮАР

    19 Апреля 2021, 22:00

    ПРЕТОРИЯ. КАЗИНФОРМ – Международные инициативы Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева и программа реформ Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева вызывают живой интерес в Южно-Африканской Республике. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Так, новую международную инициативу Елбасы о расширении рамок Глобального альянса лидеров за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного оружия, а также продвижение открытого обращения Астанинского клуба поддержали глава общественного фонда, видный общественный деятель ЮАР Ндилека Мандела (старшая внучка Президента ЮАР и лауреата Нобелевской премии мира Нельсона Манделы) и Исполнительный секретарь Африканской комиссии по ядерной энергетике (АФКОНЕ) при Африканском союзе Мессауд Баалиуамер. В своих письмах на имя Посла Казахстана Каната Тумыша они подчеркнули, что разделяют благородные посылы вышеуказанных инициатив и намерены продвигать их на Африканском континенте.

    По мнению М. Баалиуамера, институционализация сотрудничества между Африканской зоной, свободной от ядерного оружия (ANWFZ), и Центрально-Азиатской зоной, свободной от ядерного оружия (CANWFZ), соответствовала бы интересам двух регионов в укреплении международного мира. В этой связи, по его словам, текущее кыргызское председательство CANWFZ планирует провести с африканскими партнёрами соответствующее мероприятия, в рамках которых предполагается договориться о практическим взаимодействии сторон.

    Вместе с тем, политические и научные круги ЮАР также проявляют интерес к повестке реформ Президента К. Токаева. В частности, положительно оцениваются третий пакет политических реформ и «Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года». Ранее местные эксперты поддержали необходимость предметного рассмотрения в мировом сообществе инициативы об учреждении под эгидой Совета Безопасности ООН Международного агентства по биологической безопасности, выдвинутой Главой нашего государства в своём выступлении на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    ЮАР также поддерживает предложение Президентом Казахстана о достижении практических результатов в соответствии с Повесткой дня устойчивого развития на период до 2030 года, в частности, о полном искоренении голода на планете и созыве саммита по продовольственным системам. Кроме того, южноафриканская общественность также позитивно восприняла и инициативу Главы государства о провозглашении Международного год мобилизации волонтёров. Н. Мандела в этом ключе отметила, что в настоящее время, в партнерстве с ООН и другими важными заинтересованными сторонами, она вовлечена в создание и продвижение международного организационного комитета глобального конкурса под названием «Вклад молодёжи в достижение целей ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года».

    Поздравив с 30-летием Независимости Республики Казахстан, Н. Мандела и М. Баалиуамер отметили значительные достижения в развитии страны за указанный период и пожелали стране новых успехов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Африка
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