Международные эксперты будут наблюдать за строительством АЭС в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель директора департамента атомной энергетики и промышленности Министерства энергетики РК Гульмира Мурсалова поделилась планами ведомства по строительству АЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с прогнозным электробалансом, мы планируем строительство двух атомных станций мощностью до 2,8 гигаватт. Конечно, в будущем можно рассматривать и продолжение развития атомной энергетики. Сейчас в мире изучается возможность эксплуатации малых модульных реакторов, мы также будем изучать эти вопросы», - сказала Гульмира Мурсалова в кулуарах Евразийского национального университета перед началом круглого стола касательно влияния АЭС на экологию.

По ее словам, за строительством станции в Казахстане будет наблюдать международное сообщество.

«В настоящее время очень много вопросов у населения возникают по экологии. Безопасность эксплуатации АЭС, конечно, прежде всего. Перед строительством АЭС международные агентства по атомной энергии, а также международные регуляторы приезжают с миссией на площадку строительства АЭС, чтобы оценить готовность. Казахстан является членом международного Агентства по атомной энергии и, конечно, запрашивает эти миссии. Строительство АЭС будет вестись под наблюдением международных сообществ», - заверила Г. Мурсалова.



