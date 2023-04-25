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    Международную STEM олимпиаду планируют провести в Астане

    25 Апреля 2023, 18:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В целях создания условий для развития исследовательского потенциала интеллектуально одаренных школьников образовательных организаций столицы ежегодно проводится STEM олимпиада. Об этом сообщили на онлайн-брифинге службы коммуникаций города Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Олимпиада включает в себя образование в таких технических областях как программирование, инженерная робототехника и 3D моделирование. Популяризация STEM образования подразумевает применение научно-технических знаний в реальной жизни и развитие интереса к техническим дисциплинам у детей. С 2017 года проведено 5 олимпиад. В следующем году планируется провести две STEM олимпиады: городскую и международную», – сказал директор департамента цифровой трансформации АО «Astana Innovations» Жанат Маусымбаев.

    По словам спикера, в мероприятии могут принять участие не только школьники столичных образовательных учреждений, но и всех областей и регионов. В ней также примут участие школьники из зарубежных стран.

    В городской STEM олимпиаде планируется участие 200 школьников и еще 200 - в международной. Городская пройдет в два этапа в один день, затем - международная. Подать заявку могут учащиеся 8-11 классов.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Астана Образование Олимпиада
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