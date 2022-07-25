Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Международную биржу зерна могут создать в Стамбуле - СМИ

    25 Июля 2022, 14:42

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Успешная реализация «продуктовой сделки», заключенной в Стамбуле, может привести к созданию в мегаполисе международной биржи зерна, считают турецкие эксперты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Как сообщает в понедельник газета Dünya со ссылкой на представителей отрасли, п одписание соглашений по экспорту по Черному морю сельхозпродукции предоставило Стамбулу шанс превратиться в один из ведущих в мире центров, где будут формироваться цены на пшеницу, приводит газета мнение главы местной ассоциации экспортеров масличных и зернобобовых Казыма Тайджи.

    «Мы будем проводить работы для превращения в средней и длительной перспективе Стамбула в центр, где будут определяться глобальные цены на зерновые. Дело может дойти до создания в Стамбуле в будущем биржи мирового зернового сектора. Нам нужно над этим работать и, более того, лоббировать эти работы», - сказал бизнесмен.

    По его мнению, реализация таких планов вполне реальна, учитывая, что на долю России и Украины приходится 30% мирового рынка зерновых.

    В Стамбуле 22 июля был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Один из документов документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов. Соглашения между Россией, Турцией, Украиной и ООН подразумевают создание четырехстороннего координационного центра, чьи представители будут досматривать суда с зерном, чтобы не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Россия Украина Турция Мировые новости Продовольственный кризис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
    Лесные пожары, торговые связи с ОАЭ, астанинский процесс по Сирии: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    «Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду