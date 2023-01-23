Международное сообщество ожидает прозрачных выборов - американские эксперты

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – За происходящими реформами в Казахстане внимательно наблюдают американские эксперты, которые позитивно оценивают демократические изменения в стране, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Юджин Чаусовский

Старший аналитик и руководитель программы по обучению и аналитическим продуктам «New Lines Institute for Strategy & Policy» Юджин Чаусовский отметил, что решение Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о проведении внеочередных парламентских выборов в марте можно рассматривать как продолжение процесса политической реструктуризации, который продолжается уже более года.

После конституционных реформ и досрочных президентских выборов в прошлом году решение о проведении досрочных парламентских выборов было ожидаемым. По мнению эксперта, это решение является последним в более широком процессе изменений, вводимых Президентом Касым-Жомартом Токаевым и направленных на то, чтобы перейти к более сбалансированному пути, как внутри страны, так и во внешней политике.

Уайлдер Алехандро Санчес

Президент консалтинговой фирмы «Second Floor Strategies» Уайлдер Алехандро Санчес отметил, что дата новых выборов выбрана не случайно, 19 марта 2019 года бывший президент Нурсултан Назарбаев объявил о сложении своих полномочий.

«Казахстанцы и международное сообщество, в том числе здесь, в Вашингтоне, хотят здоровых и прозрачных выборов. Это подразумевает, что оппозиционные партии Казахстана должны получить возможность быть представленными в новом законодательном органе», - отметил Уайлдер Алехандро Санчес.

По оценкам американского эксперта, решение Президента Касым-Жомарта Токаева распустить нижнюю палату и выбрать 19 марта в качестве даты новых выборов преследуют две цели. Первая – подтвердить, что его Правительство не является продолжением его предшественника и не находится под его влиянием. Вторая цель - продемонстрировать своим соотечественникам-казахстанцам, что во время президентства Касым-Жомарта Токаева будут поощряться благое управление и политическое представительство.

«Президент Казахстана пообещал, что создаст «слышащее государство», в котором Правительство на всех уровнях будет прислушиваться к требованиям населения. Казахстанцы заслуживают того, чтобы жить в стране, где уважают и поощряют противоположные точки зрения», - резюмировал Уайлдер Алехандро Санчес.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса состоятся 19 марта 2023 года.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. С полным текстом заявления можно ознакомиться здесь.

Также Президент РК подписал Указ о роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Позже Глава государства подписал Указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней.



Главное фото: Maria Oswalt