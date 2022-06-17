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    Международная выставка туризма и спорта проходит в Нур-Султане

    17 Июня 2022, 13:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Нур-Султане впервые проводится Международная выставка туризма, спорта и активного образа жизни Qazaqstan Live Fest 2022, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Убежден, что эта выставка внесет весомый вклад в развитие спорта, туризма и повлияет на то, чтобы мы все вели здоровый образ жизни. Казахстан – уникальная страна для развития туризма. У нас есть самое главное – сезонность. То есть, к нам могут приезжать и зимой, и летом, и осенью. У нас нет ограничений по сезону. В Казахстане развиты все виды туризма: экотуризм, агротуризм, даже духовный, спортивный туризм можно развивать. Уверен, что сегодняшнее мероприятие станет большим шагом для развития этой отрасли», - сказал на открытии выставки министр культуры и спорта Даурен Абаев.

    По словам заместителя председателя правления компании «Qazaq Geography» Артура Абубакирова, примечательно, что в рамках международной выставки будет проводиться полумарафон. Поэтому, как подчеркнул спикер, выставка представляет собой некий праздник силы, выносливости, повышенного интереса к туризму, к историко-культурному наследию.

    «Сегодняшняя выставка демонстрирует зрелую ответственность перед природой. Как общественное объединение, развивающее экотуризм в национальных парках, считаем, что сегодняшняя выставка и полумарафон могут послужить неким проводником, чтобы достучаться до сердца каждого казахстанца. Убежден, что наше трехдневное мероприятие поможет ознакомиться с новой моделью развития экологического туризма», - добавил глава компании «Qazaq Geography».

    К слову, в работе выставки принимают участие представители туристических компаний всех регионов Казахстана, а также представители России, Беларуси и Азербайджана.

    «Более 50 участников собрались сегодня на выставке. Задействованы практически все регионы Казахстана за исключением Северо-Казахстанской области. Они готовятся к открытию сезона, поэтому не смогли принять участие. Впервые в стране проводится такое мероприятие, объединяющее все три сферы: туризм, спорт и активный образ жизни. Развивая туризм, здоровый образ жизни, мы хотели объединить наши усилия», - поделился вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев.

    Глава компании также подчеркнул, что полумарафон будет проведен на третий день выставки, 19 июня. Ожидается, что в полумарафоне примут участие 4 тыс. 500 заявленных участников.

    Как ранее сообщалось, часть дорог перекроют в Нур-Султане на время проведения Nur-Sultan Half Marathon.

    Деловой и медицинский туризм могут обеспечить Нур-Султану круглогодичный турпоток.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Туризм Экология Спорт Минкультуры
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