Международная выставка «Kaztraffic-2022» проходит в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице проходит XVIII Международная выставка «Kaztraffic-2022». В рамках выставки также обсуждаются актуальные вопросы автодорожной отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году на выставочном пространстве представлены современные научные и технические разработки более 100 ведущих автодорожных компаний Казахстана, США, Германии, Франции, Украины, Турции, Азербайджана, России, Беларуси и других стран. Участники делятся своими наработками, технологиями и открытиями в области дорожного строительства, ремонта, содержания и экспертизы дорог.

«Дорожная отрасль – одна из важных отраслей страны, учитывая то, что дороги являются артериями нашей страны и непосредственно влияют на экономику. Сегодня многие наши коллеги из других стран присутствуют на выставке. В первую очередь, хочу пожелать плодотворной работы и дальнейшего сотрудничества», - сказал на открытии выставки глава Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Толеген Абдулиин.

На открытии выставки также присутствовал председатель Межправительственного совета дорожников, руководитель Секретариата МСД Бури Каримов.

«Отрадно, что вот уже 18 раз проводится данная международная выставка. Это очень хорошо. Нам всем необходимо принимать меры, чтобы дальше проводили такие выставки, двусторонние договоры, подписывали договоры. Несмотря на большую занятость, решил быть с вами. Как дорожник считаю, что мы должны шагать в ногу со временем. Такие мероприятия очень нужны для развития дорожной отрасли в целом», - отметил Бури Каримов.

Организаторы данной выставки – Министерство индустрии и инфраструктурного развития, национальная компания «КазАвтоЖол». Еще один из организаторов панельных сессий – Национальный центр качества дорожных активов МИИР РК. Центр качества активно внедряет проекты по цифровизации для обеспечения высокой эффективности и прозрачности всех бизнес-процессов предприятия.

«Для исключения человеческого фактора при диагностике нами разработано программное обеспечение SRDS. Эта система автоматически распознает дефекты автомобильного покрытия на основе искусственного интеллекта и сокращает обработку данных с четырех дней до четырех часов на участке протяженностью 100 км. То есть, когда проезжает машина, выявляются все дефекты. Эту программу разработал Национальный центр качества и совместно с партнерами ее реализуем в России. На программу получены авторские права. У нас есть свой дистрибьютор. К концу года продадим три программных комплекса. В настоящее время подписан договор о платном использовании SRDS в дорожных лабораториях РФ», - рассказал генеральный директор Национального центра качества дорожных активов Арман Каирбеков.



