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    Международная выставка ART-EXPO открылась в Нур-Султане

    8 Сентября 2022, 14:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Значительные достижения, крупные проекты, знаковые события, культурные мероприятия и электронная продукция художников и мастеров прикладного искусства государств-участников СНГ - все это могут увидеть посетители Национального музея в столице Казахстана, где открылась международная выставка ART-EXPO государств-участников СНГ. Мероприятие продлится до 10 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта.

    «Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 2022 год Годом народного творчества и культурного наследия стран СНГ. Сегодняшняя выставка «Народное творчество в ART пространстве» проходит в рамках реализации этой идеи. Культурные связи между нашими странами активно развиваются, а граждане наших государств проявляют неподдельный взаимный интерес к духовному наследию друг друга. Сегодня, открывая выставку, мы предлагаем поближе познакомиться с творческими работами художников, скульпторов, мастеров прикладного искусства Казахстана, Узбекистана, России, Таджикистана и Беларуси. Я уверен, выставка покорит сердца посетителей и оставит неизгладимое впечатление», - сказал министр культуры и спорта Даурен Абаев.

    В павильоне Казахстана пройдут мастер-классы по текстильному искусству, гончарному делу и изготовлению ювелирных изделий с участием отечественных мастеров прикладного искусства. Кроме того, в целях установления творческих связей между заинтересованными структурами и организациями культуры государств-участников СНГ будет проведена презентация их достижений в области народного творчества.

    Также в рамках мероприятия планируется проведение ряда двусторонних встреч Совета по культурному сотрудничеству государств-участников СНГ, музейного road-show, а также экскурсий по экспозиционным залам Национального музея РК.

    АRТ EXPO – это комплексное мероприятие в рамках Содружества Независимых Государств, направленное на развитие сотрудничества, распространение межнационального согласия, уважения к культуре, языкам и традициям других народов, формирование у молодого поколения чувства патриотизма.

    Также сегодня в Нацмузее под председательством Казахстана состоялось XXХVII заседание Совета по культурному сотрудничеству государств – участников СНГ. Сторонами были рассмотрены вопросы реализации ряда документов, утвержденных высшими органами СНГ, а также вопросы, связанные с подготовкой к предстоящим мероприятиям и реализацией совместных проектов.

    Фото:gov.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    СНГ Астана Культура Минкультуры
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