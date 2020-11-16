Международная выставка «Абай және Рухани мұра» открылась в Египте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Посольстве Республики Казахстан в Арабской Республике Египет в рамках международного проекта информационно-культурного центра «Абай» состоялся торжественное открытие международной выставки «Абай және Рухани мұра» и презентация книги Абая на арабском языке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство РК.

2020 год проходит под эгидой 175-летнего юбилея великого классика и гуманиста Абая. 9 января текущего года была опубликована статья Президента РК Касым - Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке», в которой Глава государства подчеркнул: «Признать Абая – это признание человека в самоидентификации. А самоидентификация и постоянное развитие человека к науке, образование – видение будущего. Это и есть интеллект нации. В связи с этим, слово Абая должны стать ориентиром поколения». Кроме того, Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость открытия «Центров Абая» при Посольствах зарубежных стран.

При поддержке Министерства культуры и спорта РК, Министерства иностранных дел РК и Посольства Казахстана в Арабской Республике Египет состоялся торжественное открытие международной выставки «Абай және Рухани мұра» и презентация книги Абая на арабском языке.

Мероприятие организована при поддержке Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Арабской Республике Египет Кайрата Кайырбековича Лама Шарифа.

Задача мероприятии – внести вклад в развитие казахской литературы и духовности, формирование культуры чтения произведений Абая, содействие изучению наследия поэта учеными за рубежом и изданию научных трудов.

Деятельность мероприятии будет направлена на популяризацию художественного многообразия казахской литературы, изучение спроса и потока информации на произведения поэта, освещение в средствах массовой информации, оказание информационной поддержки проводимых мероприятий, связанных с научной и культурной деятельностью Центра.

Также была возможность ознакомиться с книгами, периодическими изданиями, аудиовизуальными материалами и электронными информационными ресурсами, будет предоставлен доступ к казахстанским полнотекстовым базам данных. Пользователям доступны более 800 изданий об Абае на базе Казахстанской национальной электронной библиотеки - КазНЭБ .

Информационным фоном мероприятий послужит книжно-иллюстративная выставка «Признанный миром Абай», на которой будут представлены произведения Абая, научные издания, монографии, справочная литература об Абае.

На фотовыставке «Мир Абая» вниманию будут предложены исторические фотографии, связанные с жизнью и творчеством Абая, природные зарисовки, фото памятников, а также другие иллюстрации, отражающие культурную жизнь казахского народа. Всего на выставке будет представлено более 50 картин.

В рамках мероприятия состоялась презентация книги Абая на арабском языке. В соответствии с поручением Президента РК Касым-Жомарта Токаева в рамках празднования 175-летия Абая, произведения поэта были переведены на 10 языков мира: английский, арабский, китайский, испанский, итальянский, немецкий, русский, турецкий, французский, а также японский. Переводы осуществлялись параллельно. В сборники переводов вошли 145 стихотворений, три поэмы, «Слова назидания» (45 эссе).

Творчество Абая на арабском языке арабскому миру представил издательский дом организации Лиги арабских государств по делам культуры, образования и науки (ALECSO). Подстрочные переводы и комментарии к текстам готовили преподаватель Каирского университета Рабига Толебай, востоковед Курмангазы Садыбаев и декан факультета востоковедения Казахского национального университета имени аль-Фараби Палторе Иктияр. Литературным переводом стихов Абая занимался один из видных членов Союза литераторов Египта, известный поэт Саурат Селлам, а художественной редакцией прозы – египетский профессор лингвистики и философии Халед Елсайед.