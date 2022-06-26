Международная тюркская академия утвердила общие учебники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На очередном V заседании Научного совета Международной тюркской академии в городе Нур-Султане принято итоговое решение по общим учебникам тюркского мира: «Общая тюркская история», «Общая тюркская литература» и «География тюркского мира». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Тюркской академии.

Учебники, направленные на повышение сотрудничества в сфере образования между братскими странами, были подготовлены в соответствии с поручением, данным на саммите глав тюркских государств.

В 2021 году на 4-м заседании Научного совета в Стамбуле состоялась встреча экспертов по одобрению текстов учебников по инициативе Турции, в ходе которой экспертами были одобрены тексты учебников «Общая тюркская история», «Общая тюркская литература» и «география тюркского мира».

Учебник «Общая тюркская история», включающий историю тюркских народов до XV века, состоит из 7 разделов. В нем изложена подробная история тюркских народов.

Содержание учебника «География тюркского мира» направлено на формирование географической картины тюркского мира в целом, изучение географических понятий и идей тюрков, а также изучение географии независимых тюркских стран.

Учебник «Общая тюркская литература» призван дать учащимся представление об общей тюркской литературе и общих культурных ценностях на основе истории национальной литературы, начиная с раннего периода.

Ранее «Общая тюркская история» преподавалась в качестве факультативной программы для учащихся 8-х классов в Азербайджане, Казахстане и Турции.

В соответствии с заключительным протоколом, принятым на Научном совете в Нур-Султане в этом году, стороны утвердят программы и тексты общих учебников, организуют различные мероприятия с целью обеспечения их преподавания в учреждениях среднего образования своих стран и популяризации среди учащихся предметов «Общая тюркская история», «Общая тюркская литература» и «География тюркского мира»

В историческом мероприятии приняли участие генеральный секретарь тюркской организации Багдат Амреев, президент Международной тюркской академии Дархан Кыдырали, министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, министр образования и науки Кыргызстана Алмазбек Бейшеналиев, член Совета аксакалов Организации тюркских государств Икрам Адырбеков, а также послы Азербайджана, Кыргызстана, Венгрии и Узбекистана в Казахстане, представители посольства Турции.