Международная торгово-инвестиционная ярмарка ШОС пройдет в Китае

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Международная торгово-инвестиционная ярмарка стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоится с 16 по 18 октября в городе Циндао (провинция Шаньдун) на востоке Китая, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на оргкомитет выставки.

В рамках мероприятия впервые откроет свои двери Циндаоский центр сотрудничества Китая и государств-членов ШОС, который позиционируется как многофункциональная платформа для демонстрации продукции, проведения торгово-инвестиционных переговоров и мероприятий роуд-шоу.

В ходе нынешней Международной торгово-инвестиционной ярмарки будут представлены товары и услуги в области финансов, сельского хозяйства, культуры и туризма, легкой промышленности и народных ремесел.

В выставке примут участие более 600 китайских и зарубежных компаний, включая из Казахстана.

Напомним, что ШОС является постоянно действующей международной организацией, которая создана в 2001 году при участии Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Ей предшествовал механизм «Шанхайской пятерки».

В 2017 году статус государства-члена ШОС был предоставлен Индии и Пакистану.

В рамках ШОС действует Деловой совет государств-членов Организации, функционирующий с 2006 года.

Фото: Синьхуа



