Международная специализированная выставка сельского хозяйства прошла в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Компания TNT EXPO, LLC. провела в городе Нур-Султан 17-ю Международную специализированную выставку сельского хозяйства AgriTek/FarmTek Astana’2022, которая стала одним из важнейших сельскохозяйственных мероприятий в Казахстане. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выставка прошла в современном специализированном Международном выставочном центре «EXPO».

Тематикой выставки AgriTek/FarmTek Astana’2022 стали сельскохозяйственная техника и оборудование, запасные части, технологии орошения и удобрения, семена и саженцы, удобрения, средства защиты растений, оборудование и технологии для птицеводства и животноводства, корма для скота, ветеринарные технологии и т.д.

Официальное приветствие направил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев. От имени ведомства и от себя лично он поприветствовал участников, гостей, организаторов 17-й Международной специализированной сельскохозяйственной выставки.

«На сегодняшний день одним из эффективных механизмов взаимодействия и налаживания новых контактов несомненно является проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, которые стали традиционными событиями для специалистов агропромышленного комплекса страны, представляющими собой мощное средство для эффективных маркетинговых коммуникаций, площадку для встреч профессионалов, позволяющих получить глобальное представление о ситуации в том или ином отдельно взятом секторе экономики и оценить свои позиции на внутреннем рынке. Уверен, что деловые контакты, налаженные на AgriTek/FarmTek Astana’2022, станут еще одним шагом к развитию сельского хозяйства страны», - говорится в письме министра сельского хозяйства РК.

На выставке представлены более 150 компаний из 11 стран мира: Беларуси, Болгарии, Великобритании, Германии, Казахстана, Китая, России, США, Турции, Украины и Чехии.

Представлены 11 американских компаний: Chief Agri, Alltech, Valmonts Industries, Nelson Irrigation Corporation, Great Plains Manufacturing, BouMatic, GENEX, WISHH, Virginia Agriculture/TK Exports Inc., Unverferth Manufacturing Company Inc., Weatherly Aircraft Company.

«Мы производим оборудование для молочно-товарных ферм. Это, в первую очередь, оборудование для доения: доильные залы разных типов. Специализируемся на промышленном доении, больших комплексах. Базовые доения от 600 голов. Мы можем обеспечить доение больших фермерских комплексов. Что касается инновационных технологий, все процессы контролируются и регулируются. Очень тонкая настройка в зависимости от породы скота, продуктивности, стадии лактации. Мы можем точно гарантировать, что генетический потенциал коровы на нашем оборудовании будет полностью раскрыт. На сегодняшний день экологичность - в тренде, что в европейском, что в американском рынке. Мы зашли на казахстанский рынок чуть меньше года назад. Вход на рынок был не самый простой. На рынке уже закрепились постоянные игроки. У нас на стадии разработки уже два проекта», - отметил представитель компании Boumatic Александр Гришин.

Компания Virginia Agriculture/TK Exports Inc имеет многолетний опыт поставок высокопродуктивного чистопородного племенного крупного скота из США в Казахстан.

«Наша компания управляла успешными проектами во многих странах и по всему миру. Мы предлагаем племенной крупный рогатый скот мясных и молочных пород, а также комплексное обслуживание, включая разгрузку судна или самолета, доставку животных специализированным автотранспортом до хозяйств покупателей, также обеспечиваем консультации в области мясного и молочного животноводства. Мы уже завезли более 40 тысяч голов на территорию Казахстана. Мы готовы продолжить работу с Казахстаном, так как исторически Казахстан является страной, которая занималась животноводством», - рассказала представитель компании Татьяна Королева.

Одно лишь движение пальца - и система распыления с точностью обработает агрохимикатами нужный вам участок и не позволит им распространиться куда не следует. Этим может похвастаться многофункциональный самолет сельскохозяйственной авиации от Weatherly Aircraft Company.

«Это один из передовых производителей в мире. Сельскохозяйственный самолет предназначен для распыления агрохимикатов. В Казахстан пока привезли один самолет, который будет проводить демонстрационные полеты в Коргалджинском районе. Мы также планируем пригласить фермеров и потенциальных покупателей. У этого самолета такой же двигатель, как у АН-2. Самолет в два раза меньше, чем АН-2. Но у него производительность выше. В обслуживании намного легче и дешевле, чем АН-2. Почему сравниваю с АН-2? В Казахстане в основном такие операции проводит АН-2, которые остались с советских времен. Самолет взлетает с аэродрома. Рядом должны находиться поля в радиусе 10-20 км. Он подлетает к полю, включает опрыскиватель и проводит операцию», - рассказал представитель компании Ноян Тулегенов.

На выставке также была представлена продукция отечественных производителей. О современных системах защиты растений от вредных организмов рассказал глава компании «Астана НАН».

«Ежегодно участвуем в таких выставках. Наша компания – одна из ведущих отечественных производителей, занимаемся выпуском средств защиты растений. На выставке представлена вся продукция компании. Система защиты растений разработана нами и мы показали, где производятся эти пестициды, для чего нужно защищать растения от вредных организмов, какие убытки несут сельхозпроизводители, которые не уделяют внимание системе защиты растений. Ежегодно крестьянские хозяйства теряют более 30 % урожая. Это каждый год. В годы, когда идет сильное развитие болезней, когда вредители размножаются много, мы теряем от 35 до 70 % урожая. Если мы все посчитаем, во всем мире 70 млрд урожая теряется за счет вредных организмов. Чтобы избежать таких потерь, предлагаем систему защиты растений. Мы в год выпускаем до 50 тонн средств защиты растений», - отметил генеральный директор компании «Астана НАН» Бекмурза Садыков.

По его словам, в последние годы, особенно в этом году, тенденция такова, что средства защиты растений начали дорожать. В этом плане «Астана НАН» является сдерживающим фактором в развитии ценообразования и не дает другим компаниям возможность завышать цены на свои товары.

«Компанией производится около 48 препаратов. Считаем, что для казахстанских товаропроизводителей пестициды должны быть не просто доступными, но и качественными», - добавил Бекмурза Садыков.

В работе выставки также принял участие управляющий директор НПП «Атамекен» Ербол Есенеев.

«Мы говорим о том, чтобы работала постоянно действующая выставка. По большому счету фермер не раз или не два раза в год, а каждый день должен иметь возможность прийти и увидеть передовые технологии. Второй вопрос – чем должна заняться наука? Нужно проанализировать разнообразие техники, технологий и дать выжимку фермеру: где и какие издержки есть, какие плюсы и минусы есть у трактора, его годовое содержание. Выбор сельхозтехники должен быть взвешен на 100%: должен соответствовать климатическим условиям, инженерному составу, есть ли запчасти», - отметил Ербол Есенеев.

AgriTek/FarmTek Astana проходит при Официальной поддержке Министерства сельского хозяйства РК, акимата города Нур-Султан, Союза фермеров Казахстана, Союза птицеводов Казахстана и Союза полеводов Казахстана. Официальный партнер – КазАгроФинанс.