Международная премия «Волонтер года» продолжится в этом году в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития Аида Балаева рассказала о реализации инициатив Главы государства по развитию международного волонтерства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По инициативе Главы государства об объявлении международного года волонтеров на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций на сегодняшний день совместно с заинтересованными государственными органами разрабатываются соответствующие проекты документов. В прошлом году по предложению Казахстана в резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций была включена «Повестка дня развития волонтерства до 2030 года», - сказала Аида Балаева на заседании Правительства.

В настоящее время в различных структурах Организации Объединенных Наций при непосредственной поддержке Правительства Казахстана работают 7 волонтеров страны.

«В этом году для стимулирования волонтеров будем продолжать вручение международной премии «Волонтер года» с привлечением претендентов из различных стран мира», - проинформировала Аида Балаева.

Напомним, Премьер-министр РК Аскар Мамин ранее дал поручения в целях усиления мер по развитию волонтерского движения в стране.