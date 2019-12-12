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    Международная научная конференция к 125-летию Турара Рыскулова прошла в Шымкенте

    12 Декабря 2019, 18:30

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Южно-Казахстанском государственном университете имени М. Ауэзова прошла международная научная конференция, посвященная 125-летию видного общественного и государственного деятеля Турара Рыскулова передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На конференции «Незабвенные великие личности казахской нации», которая организована при поддержке акимата Шымкента, рассказывается о яркой жизни и деятельности выдающегося деятеля XX столетия Турара Рыскулова, представлены его работы об истории казахской нации, по формированию и развитию социально-экономического положения республики.

    Конференция, проведенная в рамках реализации программных статей Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и «Семь граней Великой Степи», началась с возложения цветов к памятнику Турара Рыскулова в Шымкенте.

    В мероприятии приняли участие как отечественные ученые, так и зарубежные эксперты, историки. На торжествах присутствовали внук Турара Рыскулова Владимир Рыскулов, а также родственники, ныне проживающие в Алматы и Тюлькубасском районе.

    Выступившие на мероприятии отмечали короткую, но яркую жизнь Турара Рыскулова, оставленное им бесценное наследие, его патриотизм и неустанную борьбу за светлое будущее последующих поколений как пример для подражания. Он внес неоценимый вклад в развитие Казахстана и Центральной Азии, а также в экономический рост Российской Федерации и Монголии.

    «Одна из целей научной конференции – еще раз обратить взор на фигуру Турара Рыскулова. По его инициативе была построена железная дорога Туркестан – Сибирь (Турксиб). Также с его участием были созданы такие производственные центры, как Карагандинский угольно-металлургический комплекс, предприятия цветной металлургии в восточном и южном Казахстане, нефтегазовый комплекс в Западном Казахстане. В Казахстане и Центральной Азии были созданы крупные национальные заповедники», - отмечает ректор Южно-

    Казахстанского государственного университета имени М. Ауэзова Дария Кожамжарова.

    Автор: Марат Манаспаев

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    История Казахстана Память Шымкент
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