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    10:54, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Международная морская организация включила Казахстан в «белый список»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комиссия независимых экспертов международной морской организации положительно рассмотрела обновлённую заявку Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК на признание соответствия казахстанской системы подготовки моряков требованиям Международной конвенции по подготовке и дипломированию моряков (Конвенции ПДНВ) и включения Казахстана в так называемый «Белый список». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    Вхождение в «Белый список» обеспечивает признание профессиональных дипломов казахстанских моряков международным сообществом и позволяет им работать во всех государствах-подписантах Конвенции ПДНВ.

    Международная морская организация (ММО) проинформировала посольство РК в Великобритании, что эксперты пришли к выводу, что в нашей стране сформирована достаточная национальная нормативно-правовая база в части морского образования, дипломирования и медицинского осмотра членов экипажа судна, освидетельствования морских учебно-тренажерных центров и т.д.

    В этой связи, на 104-м заседании Комитета по морской безопасности, которое пройдет в период с 4 по 8 октября, генеральный секретарь ММО проинформирует членов Комитета о решении независимых экспертов о соответствии системы подготовки моряков РК требованиям Конвенции ПДНВ, что формально ознаменует включение РК в «Белый список» ММО.

    Напомним, в 2012 г. при КБТУ была открыта Морская академия, которая ведет подготовку морских специалистов международного класса. Кроме того, здесь создан морской учебно-тренажерный центр, осуществляющий обучение моряков по специальным коротким курсам (выживание на море, борьба с пожаром на судне, предоставление первой медицинской помощи, медицинский уход на судне и др.). Для проведения медицинского осмотра моряков определен перечень врачей, которые по результатам медицинского осмотра выдают медицинское заключение международного образца.

    МИИР РК подал заявку в ММО на признание соответствия казахстанской образовательной системы в ноябре 2019 года. В 2020 г. документы были рассмотрены комиссией организации, которая указала на необходимость доработки отдельных нормативных актов и учебных программ. 15 июля 2021 г. МИИР РК, устранив все замечания экспертов Международной морской организации, направил в ММО обновлённые документы в виде дополнительных разъяснений к казахстанской заявке 2019 г. и успешно прошел проверку.



    Теги:
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