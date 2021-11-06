Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Международная конференция «Тюркский мир: история, современность, будущее» прошла в Анкаре

    6 Ноября 2021, 17:53

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - В Анкаре, в Национальной библиотеке при администрации Президента Турции, прошла международная конференция «Тюркский мир: история, современность, будущее» с участием видных политических и общественных деятелей Казахстана и Турции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Библиотеки Первого Президента РК – Елбасы.

    Мероприятие, приуроченное к 30-летию Независимости Республики Казахстан, организовано Библиотекой Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы совместно с Корпоративным фондом «Академия Елбасы», Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Посольством Республики Казахстан в Турецкой Республике.

    Цель конференции – обсуждение процессов возрождения историко-культурного прошлого и духовного наследия тюркской цивилизации, роли и вклада Елбасы в единение тюркских народов, а также усиления динамики интеграции тюркского мира.

    Модератором конференции выступил Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике Абзал Сапарбекулы. Участники обменялись мнениями о видении дальнейшего изучения, продвижения и популяризации тюркской истории и культуры.

    Директор Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Бакытжан Темирболат в своем выступлении отметил: «Братство Казахстана и Турции стало основой для возрождения в ХХІ веке тюркской идеи, создания Тюркского совета. Как следствие, новый импульс получило сотрудничество Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции. Особым событием стало принятие в марте этого года на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств Туркестанской декларации, а город Туркестан был объявлен духовной столицей Тюркского мира. По итогам саммита Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы выразил уверенность в том, что начался новый этап в развитии тюркской цивилизации. И все мы в настоящее время являемся свидетелями этого».

    «В 2009 году по инициативе Нурсултана Назарбаева был создан Тюркский совет. Казахстан и Турция являются государствами, которые с давних времен ведут тесное сотрудничество и крепкую дружбу. И я очень рад, что нынешняя выставка проходит в Национальной библиотеке при администрации Президента Турции, она организована именно для продолжения доброго сотрудничества наших стран», – сказал директор Национальной библиотеки при администрации Президента Турции Айхан Туглу.

    В ходе конференции с докладом выступил генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов: «По человеческим меркам 30 лет – это большой период, но для государства это небольшой срок. И все же за это время Казахстану и Тюркскому миру удалось реализовать очень много важных дел и инициатив. В числе ярких достижений построение независимого государства, возрождение национальной культуры, формирование национальной идентичности, интеграция в международное сообщество. Благодаря всему этому, прошедшие тридцать лет наполнены конкретными результатами в сфере интеграции и сотрудничества Тюркского мира».

    «Во все времена молодежь является движущей силой общества. Численность тюркских народов в мире составляет 200 млн человек, из них 30 млн – это молодые люди. В этой связи отмечу, что в основе инициативы Елбасы Нурсултана Назарбаева «Ел үміті» лежит тюркское мировоззрение. В рамках этой инициативы с целью укрепления взаимосвязей братских народов Фонд Нурсултана Назарбаева и Академия Елбасы ставят задачей ознакомление молодежи тюркских стран с общей тюркской культурой, историческими деятелями, а также исследование их вклада в науку и искусство», – прозвучало в докладе управляющего директора Корпоративного фонда «Академия Елбасы» Ануара Жангозина.

    На мероприятии также прозвучал доклад вице-президента Международной Тюркской академии Физули Межидли.

    По итогам конференции был подписан меморандум о сотрудничестве Библиотеки Елбасы с Национальной библиотекой при Администрации президента Турции.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Турция Сотрудничество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
    ВС Турции ликвидировали 16 террористов в двух районах севера Сирии
    Узбекистан и Турция выразили готовность помочь при тушении пожара в области Абай
    Турецкая армия уничтожила еще 5 террористов на севере Сирии
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай