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    Международная конференция, посвященная 125-летию Жазылбека Куанышбаева, проходит в Алматы

    23 Апреля 2021, 10:18

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Международная научно-практическая онлайн-конференция «Овцеводство Казахстана: прошлое, настоящее и будущее», посвященная 125-летию дважды Героя Социалистического Труда прославленного овцевода «Степного академика» Жазылбека Куанышбаева, проходит в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мероприятие проводится Министерством сельского хозяйства РК и Казахским национальным аграрным исследовательским университетом.

    Конференция направлена на реализацию основных задач, вытекающих из программной статьи Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева «Социальная модернизация Казахстана: 20 шагов к Обществу Всеобщего Труда», и внесет свой вклад в пропаганду основных приоритетов Программы «Рухани жаңғыру» и инновационных подходов в развитии сельскохозяйственной отрасли.

    В работе конференции примут участие Государственный секретарь Республики Казахстан, представители Администрации Президента, депутаты Сената и Мажилиса Парламента, руководители министерства сельского хозяйства, министерства образования и науки, НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр», акимы областей, городов, районов, академики Национальной академии наук, представители республиканских палат овцеводства, отраслевых ассоциаций, крупных агроформирований, члены общественных организаций, руководители и ученые научно-исследовательских институтов и вузов Казахстана, Китая, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и других стран.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы Наука Вузы Юбилей Дата Сельское хозяйство Память Рухани жаңғыру Общество
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