Международная конференция "Модель мира и толерантности Нурсултана Назарбаева"
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 ноября 2019 года в городе Нур-Султан, в Доме Дружбы состоится Международная конференция, приуроченная к Дню Первого Президента и Дню Международной толерантности, под названием: «Модель мира и толерантности Нурсултана Назарбаева», передает МИА «Казинформ».
В рамках международной конференции планируется обмен мнениями по широкому кругу вопросов: всестороннему раскрытию роли и вклада Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н. Назарбаева в диалог цивилизаций, религий и культур, а также вопросам межэтнического и межконфессионального согласия и стабильности в современном обществе.
В мероприятии примут участие представители различных конфессий и международных религиозных организаций: представители Администрации Президента Республики Казахстан, дипломатического корпуса, руководители государственных органов, представители Института по исследованию ислама Международного исламского университета Исламабада (Пакистан), Московского Патриархата Русской Православной Церкви (Российская Федерация), а также представители религиозных объединений Казахстана, научно-экспертного сообщества и неправительственных организаций, занимающихся вопросами межцивилизационного и межконфессионального диалога.
Организаторы мероприятия: Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан, НАО «Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога».
Дата проведения: 28 ноября 2019 года
Место проведения: г. Нур-Султан , проспект Момышұлы, 24/9, Дом Дружбы.
Начало мероприятия: 10:00
Для освещения мероприятия просим вас зарегистрироваться по указанным ниже телефонам до 17. 00 часов 2 7 ноября 201 9 года.
Для аккредитации СМИ: тел. 8 (7172) 74-48-14, 87770405356 Дианна, электронный адрес: dianna_essen@mail.ru.
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