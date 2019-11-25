Международная конференция "Модель мира и толерантности Нурсултана Назарбаева"

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 ноября 2019 года в городе Нур-Султан, в Доме Дружбы состоится Международная конференция, приуроченная к Дню Первого Президента и Дню Международной толерантности, под названием: «Модель мира и толерантности Нурсултана Назарбаева», передает МИА «Казинформ».

В рамках международной конференции планируется обмен мнениями по широкому кругу вопросов: всестороннему раскрытию роли и вклада Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н. Назарбаева в диалог цивилизаций, религий и культур, а также вопросам межэтнического и межконфессионального согласия и стабильности в современном обществе.

В мероприятии примут участие представители различных конфессий и международных религиозных организаций: представители Администрации Президента Республики Казахстан, дипломатического корпуса, руководители государственных органов, представители Института по исследованию ислама Международного исламского университета Исламабада (Пакистан), Московского Патриархата Русской Православной Церкви (Российская Федерация), а также представители религиозных объединений Казахстана, научно-экспертного сообщества и неправительственных организаций, занимающихся вопросами межцивилизационного и межконфессионального диалога.

Организаторы мероприятия: Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан, НАО «Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога».

Дата проведения: 28 ноября 2019 года

Место проведения: г. Нур-Султан , проспект Момышұлы, 24/9, Дом Дружбы.

Начало мероприятия: 10:00

Для освещения мероприятия просим вас зарегистрироваться по указанным ниже телефонам до 17. 00 часов 2 7 ноября 201 9 года.

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