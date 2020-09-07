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    Международная конференция «Истории развития: взгляд изнутри» стартовала в Казахстане

    7 Сентября 2020, 11:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в режиме онлайн состоялось открытие 11-ой ежегодной международной конференции «Истории развития: взгляд изнутри». С приветственной речью выступил директор региональной миссии USAID в Центральной Азии Кристофер Эдвардс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это огромный опыт в работе с гражданским обществом в регионе. Надеюсь, что конференция поможет получить мудрые перспективы, которые вы сможете использовать. Роль и работа гражданского общества стала еще более важной в период кризиса, пандемии. Гражданское общество выступает в качестве посредника и реагирует на потребности и нужды общественности и доносит их до руководителей страны. Сегодняшняя конференция является ключевым мероприятием, которое освящает и подчеркивает значимость межрегионального сотрудничества», - отметил директор региональной миссии USAID в Центральной Азии

    Он также поблагодарил Министерство иностранных дел РК, Министерство информации и общественного развития РК за поддержку и приверженность этим идеям.

    «Мы знаем, что собрались обсудить тему, которая представляет большой интерес для всех нас: как общественное влияние, вовлеченность общественности в лидерство и волонтерство может укрепить голос гражданского общества, чтобы формировать и влиять на политику на национальном и местном уровнях. За последние десятилетия эта конференция стала местом, где собираются десятки тысяч различных лидеров и представителей организации гражданского общества. В предыдущие годы конференция пришла к различным инновационным и полезным идеям, инициативам, которые все еще продолжают реализовываться. Например, «Право на доступное жилье». Эта сеть все еще работает и поддерживает идеи по улучшению прав тех людей, которые нуждаются в этом. Думаю, эта конференция поможет нам поддержать наше региональное сотрудничество и развитие гражданского общество по всей Центральной Азии», - заключил Кристофер Эдвардс

    В конференции принимают участие представители 16 стран. Конференция объединяет лидеров гражданского общества, активистов, волонтеров, представителей неправительственных и некоммерческих организаций из стран Центральной Азии.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    НПО Общество
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