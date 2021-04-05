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    Международная конференция городов Всемирного наследия Евразии прошла в Туркестане

    5 Апреля 2021, 13:24

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ -X Международная конференция городов Всемирного наследия Евразии прошла в городе Туркестане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

    В феврале этого года город Туркестан был официально принят в число городов Всемирного наследия Евразии. С этой целью, по интересам городов-членов, было предложено провести X юбилейную конференцию в городе Туркестане, который недавно был принят в организацию и на неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств был назван духовной столицей тюркского мира.

    В ходе конференции аким города Туркестана Рашид Аюпов отметил важность мероприятия, которое проходит в этом году в преддверии 30-летия Независимости РК. Выражая благодарность представителям городов из стран мира, которые проявили интерес и приняли участие в мероприятии, он подчеркнул, что гостеприимный народ духовного города будет радушно их приветствовать.

    «Состоялось сенсационное открытие, касающееся хронологии Туркестана. В 2020 году мы запустили проект «Стратиграфия городища Туркестан», в рамках которого были рассмотрены археологические комплексы древнего города. В ходе раскопок были найдены доказательства первоначального появления поселения на Туркестанской земле в XVI-XIV веках до нашей эры. Комплекс бронзовой эпохи, найденный в некрополе Шербай, расположенном на южной окраине города, определил возраст Туркестана в три тысячи лет», - сказал он.

    В конференции, организованной в рамках партнерства Организации городов Всемирного наследия (ОГВН), приняли участие представители более 50 городов из 23 стран мира с передовым опытом в сохранении историко-культурных ценностей Ирана, России, Сербии, Турции, Польши, Греции, Индонезии, Германии, Марокко, Албании, Кыргызстана, Узбекистана и Китая.

    В рамках онлайн-конференции обсуждались вопросы сохранения древнего наследия и культуры, развития туризма, правильного планирования и благоустройства города, сохранения его исторической привлекательности в условиях строительства новых сооружений.

    В своем выступлении аким города Туркестана Рашид Аюпов выступил с инициативой о расширении сфер сотрудничества между странами-участницами Организации городов Всемирного наследия таких как развитие туризма (создание совместных туристических туров, увеличение прямого авиасообщения), виртуальный туризм (совместные виртуальные 3D-туры, информационная поддержка), обмен по бесплатному обучению молодежи (обмен опытом со студентами, обучающимися в сфере туризма и культуры) и гуманитарная помощь. Региональный координатор ОГВН по Евразии - Расих Сагитов, и все члены ОГВН поддержали данную инициативу.

    По итогам мероприятия принята декларация X Международной конференции организации городов Всемирного наследия Евразии.

    Организация была создана 8 сентября 1993 года в городе Фес (Марокко). Она является коллективным советом по всем вопросам, связанным с городским управлением объектов Всемирного наследия, и связывается на своей территории с более чем 300 городами, включенными в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Во всех этих городах в общей сложности проживают более 164 миллиона человек.

    Организация городов Всемирного наследия (ОГВН) оказывает помощь городам-членам адаптироваться в соответствии с конкретными требованиями включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и совершенствовать методы управления ими.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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